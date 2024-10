per Mail teilen

Schon als Kind spürt Sofia, dass ihr Vater anders ist als andere Väter. Er hat Multiple Sklerose und erkrankt an Demenz – so stark, dass er seine Töchter zeitweise nicht mehr erkennt. Nach ihrem Abschluss beschließt Sofia seine Pflege zu übernehmen, und wohnt seither mit ihrem Vater in einer WG.

Unser Podcast-Tipp: Eltern ohne Filter