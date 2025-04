Im Oktober 2019 richtet ein rechtsextremer Attentäter an der Synagoge von Halle beinahe ein Massaker an. Weil er scheitert, greift er einen Döner-Imbiss an, in dem Conrad Roessler zu Gast ist. Versteckt auf der Toilette schließt er mit seinem Leben ab - und schickt letzte Zeilen in den Familienchat.

