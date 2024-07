Kaum ein Thema bietet so viel Konfliktpotenzial wie das Erbe. Im Streit um den Nachlass treffen sich Verwandte vor Gericht und aus Familienmitgliedern werden erbitterte Feinde.

Gabriele Ott

Bei Gabriele Ott schien alles vorbildlich geregelt: Nach dem Testament ihrer Eltern war sie als Einzelkind Alleinerbin. Doch nach dem Tod der Mutter trat eine neue Frau ins Leben ihres Vaters und plötzlich war alles anders. Als der Vater vor einem Jahr starb, entbrannte ein Streit ums Erbe, der bis heute andauert. „Das ist ein Albtraum. Die Urne meines Vaters ist noch immer nicht bestattet.“

Stefan alias Araft

Stefan alias „Arafat“ hatte kein einfaches Verhältnis zu seiner berühmten Mutter, Erika Berger. Sie verließ früh die Familie und er haderte zeitlebens damit, „Promi-Sohn“ zu sein. Als seine Mutter 2016 überraschend starb, hatte er zwar längst seinen Frieden mit ihr gemacht, doch die Öffentlichkeit vergönnte ihm sogar das Erbe. „Es gibt viel Neid und Missgunst. Ich bin dagestanden wie ein Erbschleicher.“

Uta Göhring-Zumpe

Uta Göhring-Zumpe und ihre Geschwister waren sich einig: Sie wollten den letzten Willen Ihrer Eltern befolgen und das Haus ihrer Kindheit in Familienbesitz halten. Streit gab es nicht. Doch die beauftragte Testamentsvollstreckerin erwies sich als Betrügerin, die sie schließlich um das gesamte Familienerbe brachte. „Testamentsvollstrecker haben komplette Narrenfreiheit – unser Glaube an den Rechtsstaat ist erschüttert.“

Hansi Kraus

In den 60er und 70er Jahren war Schauspieler Hansi Kraus ein gefeierter Kinderstar. Finanziell hatte er von seinem frühen Erfolg jedoch nur wenig. Seine Eltern investierten seine Gagen in Immobilien. „Was soll ich machen? Sie haben wirklich geglaubt, dass es ihr Geld ist.“ Nach dem Tod seiner Eltern der nächste Schock: Der Großteil des Erbes ging hinter seinem Rücken an seinen Bruder.

Gisela Meny

Auch bei Gisela Meny führte das Erbe zum Geschwisterstreit. Die Rentnerin fühlt sich von ihrer jüngeren Schwester beim Testament der Eltern hintergangen und ausgebootet. „Das Geld kann man mit den Jahren zwar verwinden, aber den Vertrauensbruch in der Familie, den spürt man bis heute.“ Seit dem Erbstreit gibt es keinen Kontakt mehr zwischen den Schwestern.

Stephan Konrad

Was das Erbe anrichten kann, weiß Stephan Konrad als Fachanwalt für Erbrecht und Mediator aus jahrzehntelanger Berufserfahrung. „Manchmal reden Nichten und Neffen noch Generationen später nicht miteinander.“ Wie also bringt man die zerstrittenen Parteien an einen Tisch? Und was kann der Erblasser zu Lebzeiten tun, damit sein Vermächtnis kein Unheil über die Familie bringt?

Angelika Kallwass

Dass das Erbe zum Pulverfass wird, hat meist nicht nur finanzielle, sondern auch emotionale Gründe. Die Psychologin Angelika Kallwass kann erklären, warum sich unausgesprochene Spannungen in der Familie und seelische Verletzungen so häufig bei der Testamentseröffnung entzünden und sagt sogar: „Die Art wie man vererbt, ist unbewusst die Art wie man liebt.“