Es heißt „Die Liebe ist ein starkes Band“ – doch wie belastbar ist sie wirklich? Egal, wie groß die Liebe eines Paares am Anfang der Beziehung sein mag, erst im Lauf der Jahre stellt sich heraus, was die Liebe aushält.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Gerhard Bruns-Raddatz

Trotz aller Unterschiede waren Gerhard Bruns-Raddatz und sein langjähriger Partner, der Literaturkritiker und Schriftsteller Fritz J. Raddatz, in tiefer Liebe verbunden. Der Tod war immer wieder ein Thema in ihren Gesprächen, doch als Fritz 2015 plante, in der Schweiz selbstbestimmt aus dem Leben zu gehen, weihte er Gerhard nicht in seine Pläne ein. „Das war für mich auch ein Verrat“, so Bruns-Raddatz, „eine große und schwer auszuhaltende Enttäuschung.“

Syd Atlas

Eine leidenschaftliche Liebe verband Syd Atlas mit ihrem Mann. Doch eines Tages erreichte sie die schockierende Krankheitsdiagnose: Er litt an der tödlichen Nervenkrankheit ALS. Zunehmend verlor er seine Kräfte – und mit der Belastung ging für Syd die Liebe Stück für Stück verloren. „Die Gedanken an früher waren schrecklich, weil ich wusste, so wird es nie wieder sein“ sagt Syd Atlas, die in der Phase der Krankheit noch eine weitere schmerzhafte Entdeckung machte.

Josephin und Klaus Thimm

Dass Josephin und Klaus Thimm ein Altersunterschied von 23 Jahren trennt, ist heute nichts Ungewöhnliches mehr; dass die beiden Onkel und Nichte sind, hingegen schon. Als sie im Lauf der Zeit bemerkten, welche Gefühle sie verbanden, mussten sie nicht nur mit den eigenen Gewissenskonflikten umgehen, sondern auch mit den Reaktionen des Umfelds. „Es ist schon eine Belastungsprobe gewesen am Anfang“, sagt Josephin Thimm.

Harumi Michelle Waßerroth

Als Harumi Michelle Waßerroth vor fast 35 Jahren ihre Frau Astrid heiratete, hieß Harumi noch Harald und lebte ein Leben als Mann. Das Gefühl, im falschen Körper zu stecken, begleitete sie ihr Leben lang, bis sie eines Tages beschloss, sich nicht länger verstecken zu wollen. Ihr Coming-out erforderte nicht nur ihren Mut, sondern stellte auch ihre Liebe auf eine Probe: „Meine Frau hatte damit zu kämpfen, aber sie ist an meiner Seite geblieben.“

Michael Mary

Für den Paartherapeuten Michael Mary gibt es keine allgemeingültigen Glücksformeln, wie die Liebe funktioniert. Auch was die Liebe aushalten kann, ist von Paar zu Paar unterschiedlich, denn die Lebens- und Liebesentwürfe sind heute höchst individuell. Aber der Psychologe weiß auch: „Eine tiefe emotionale Bindung kann die unglaublichsten Dinge aushalten, aber es ist nicht gesagt, dass sie das muss.“

Literatur zur Sendung

Syd Atlas

SWR Das Jahr ohne Worte. Eine wahre Liebesgeschichte. Verlag: Wunderlich ISBN: 978-3-8052-0071-4

Michael Mary

SWR Lebt die Liebe, die ihr habt. Wie Beziehungen halten. Verlag: Henny Nordholt ISBN: 978-3-926967-97-8

Michael Mary