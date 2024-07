Was im Leben wichtig ist

Geld, Glaube oder die perfekte Liebe – jeder definiert seine eigenen Lebensziele anders. Doch gemeinsam ist ihnen: Das Streben nach einem glücklichen und erfüllten Leben.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Christine Neubauer

Schauspielerin Christine Neubauer ist ein viel gefeierter Filmstar. Doch was abseits des roten Teppichs für sie im Leben zählt, das hat sie erst mit den Jahren gelernt: Innere Zufriedenheit. So sagt die Münchnerin, die in den vergangenen Jahren eine eigene Krankheitsdiagnose und den Verlust ihres Vaters verarbeiten musste: „Es kann aller möglicher Luxus kommen, das bedeutet aber nichts, wenn man nicht den Schlüssel hat zur eigenen Zufriedenheit.“

Jo Weil

Über 20 Jahre lang hat Jo Weil seine sexuelle Orientierung in der Öffentlichkeit versteckt, bis sich der Schauspieler nun ganz aktuell als schwul outete. „Da kam mir Corona ‚zugute‘, das hat mir die Augen geöffnet. Weil ich in dieser Krisensituation gemerkt habe, was im Leben wirklich wichtig ist.“ So der 42-Jährige, der nun auch öffentlich zur Liebe zu seinem Partner steht, den er ebenfalls über zehn Jahre verheimlicht hatte.

Schwester Mechtild

Erfolg als Managerin für internationale Konzerne, Geld, Cabrio und Unabhängigkeit – doch das alles konnte ihre innere Leere nicht füllen: Mit 40 wurde Iris Buttala diese Welt zu materiell und die Sinnfrage führte sie ins Kloster, wo sie eine Antwort und ein neues Leben als Schwester Mechtild fand: „Da ist nun kein Sehnen mehr, ich bin jeden Tag im Jetzt. Nicht: Ich freue mich auf den Urlaub nächste Woche. Kein Davor und kein Danach. Im Jetzt bin ich voll und ganz da und zufrieden.“

Claudia Obert

Claudia Obert findet als erfolgreiche Unternehmerin ihre Erfüllung. Oder eher: In den schönen Dingen, die sie sich leisten kann. Denn die Hamburgerin macht das, worauf sie Lust hat – und das kostet Geld. Zwar zählen für sie auch andere Werte, aber: Männer haben sie belogen, Freunde betrogen und wenn sie sich in diesen Krisen auf eines verlassen kann, dann ist das ihre Kreditkarte: „Du stehst im Leben immer mal blöd da. Aber dann ist es besser, du stehst mit Geld blöd da als ohne.“

Dr. Enrique Steiger

Auch Dr. Enrique Steiger bewegt sich in der Welt der Schönen und Reichen. Als einer der exklusivsten Schönheitschirurgen Europas sorgt er dafür, dass seine vermögende Klientel gut aussieht. Doch seit über 30 Jahren reist der Chirurg immer wieder in die Krisengebiete der Welt, um dort den Opfern von Krieg und Gewalt zu helfen und um Leben zu retten. „Das Leben besteht nicht nur aus Anhäufung von Kapital. Das kann nicht die Motivation sein, warum wir auf diesem Planeten sind.“

Prof. Dr. Wilhelm Schmid

Der Philosoph Prof. Dr. Wilhelm Schmid findet eine klare Antwort auf die Frage, was im Leben wichtig ist: Es ist der Sinn. „Wir beziehen Energie aus allem, was uns Sinn gibt. Und das ist für Menschen unverzichtbar.“ Dabei betont der Philosoph der Lebenskunst, dass Sinn aus allen Arten von Beziehungen resultieren kann. Sei es die Liebe zu anderen Menschen, der Liebe zur Arbeit oder der Liebe zu Gott.

Literatur zur Sendung:

Wilhelm Schmid

SWR Insel Verlag Von der Kraft der Berührung Bewertung: 5 von 5 Verlag: Insel Verlag ISBN: 978-3-458-20522-7

SWR Insel Verlag Selbstfreundschaft Wie das Leben leichter wird Verlag: Insel Verlag ISBN: 978-3-458-17750-0