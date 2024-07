Was heißt hier Mutter!

Am 10. Mai ist Muttertag. Zeit die Frage zu stellen, was zeichnet eine Mutter überhaupt aus? Was macht ihre Rolle so besonders?

Die Gäste bei Michael Steinbrecher: Katrin Sass SWR Baschi Bender Die Schauspielerin Katrin Sass wurde von ihrer Mutter gezwungen, zeitlebens ein Familiengeheimnis zu hüten: Sie war aus einem Seitensprung der Mutter entstanden. Ihrem sozialen Vater durfte sie bis zu dessen Tod nicht sagen, dass sie es wusste. Eine Bürde für Katrin Sass: „Ich war am Anfang stinksauer auf meine Mutter. Das war völliger Wahnsinn von ihr, wie man in dieser Generation damit umgegangen ist.“ Richtig verzeihen konnte die Tochter der Mutter erst nach ihrem Tod. Jasna Brnjakovic SWR Baschi Bender Als die langjährige Beziehung von Jasna Brnjakovic zerbrach, blieb ihre Sehnsucht nach einem Kind unverändert.Weil das Beratungsgespräch im Kinderwunschzentrum ernüchternd ausfiel, entschied sich die 37-Jährige für einen unkonventionellen Schritt zum Wunschkind: Sie suchte im privaten Umfeld nach einem Samenspender. Heute geht sie vollin ihrer Mutterrolle auf: „Ich denke, ich kann Vater und Mutter in einer Person sein. Ich habe beides in mir. Adrian Goiginger SWR Baschi Bender Adrian Goiginger ist mit einer drogensüchtigen Mutter im Salzburger Junkie-Milieu aufgewachsen. Von außen betrachtet eine prekäre Kindheit. Für ihn jedoch das Gegenteil: „Meine Mutter war für mich immer die beste aller Welten. Es hört sich so kitschig an, aber sie hat mich geliebt. Ich glaube, wenn das erfüllt ist, dann bist du glücklich als Mensch. Dann ist es egal, in welcher sozialen Schicht du aufwächst.“ Maribel Todt SWR Baschi Bender Vor drei Jahren verlor das Model Maribel Todt bei einem Unfall ihre Eltern und ihre Schwester. Als Vollwaise musste die damals 15-Jährige zu ihrer Großmutter ziehen, die mit der Situation überfordert war. Erst nach einem Klinikaufenthalt des Enkelkindes wurde sie zu einer wichtigen Bezugsperson für Maribel. „Ich würde sagen, dass es für mich keinen Mutterersatz gibt und niemals geben wird. Aber meine Oma ist auf jeden Fall ein Familienersatz.“ Gerald Molitor SWR Baschi Bender Als Gerald Molitor nach 34 Ehejahren verlassen wurde und plötzlich alleine mit vier Kindern dastand, konnte er jederzeit auf seine Mutter zählen. Das will er heute zurückgeben und pflegt seine inzwischen 98-jährige, demente Mutter hingebungsvoll bei sich zu Hause: „Dass sie ins Heim kommt, stand nie zur Debatte. Meine Mutti war immer für mich da, jetzt bin ich für sie da.“ Barbara Tóth SWR Baschi Bender Die Journalistin Barbara Tóth weiß um die besondere Rolle der Mutter in der Gesellschaft. Und sie kennt ebenfalls das Klischee der „bösen Stiefmutter“ – aus eigener Erfahrung in einer Patchwork-Familie: „Man fühlt sich als Stiefmutter in einer sehr undankbaren Rolle. Am Ende ist man die Schuldige für vieles, obwohl man eigentlich ganz viel zusammenhält und sich sehr bemüht.“ In ihrem Fall führte die konfliktbeladene Patchwork-Konstellation sogar zur Trennung. Psychotherapeutin Claudia Haarmann SWR Baschi Bender Für die Psychotherapeutin Claudia Haarmann ist keine Beziehung wichtiger als die Mutter-Kind-Bindung, da diese bereits vor der Geburt einsetzt. „Ein werdender Mensch, ein ganz kleines Kind braucht ganz viel Mutter, ganz viel Schutz und ganz viel Geborgenheit. Wenn es das bekommt, dann entsteht eine Quelle in einem kleinen Kind und diese Quelle heißt: Ich fühle mich geliebt, ich bin gehalten und alles ist gut, die Welt ist gut.“ Literatur zur Sendung: Claudia Haarmann SWR Kösel Mütter sind eben Mütter Was Töchter und Mütter voneinander wissen sollten Verlag: Kösel ISBN: 978-3-466-34747-6 SWR Kösel Kontaktabbruch in Familien Kontaktabbruch in Familien Verlag: Kösel ISBN: 978-3-466-34739-1 Barbara Tóth SWR Residenz Verlag Stiefmütter Leben mit Bonuskindern Verlag: Residenz Verlag ISBN: 978-3-701-73439-9