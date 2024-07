Der Preis des Andersseins

Wer die Welt in Bewegung bringen will, muss eigene Duftmarken setzen. Doch wer in der Gesellschaft aneckt, lebt nicht einfach. Hat Toleranz auch seine Grenzen?

Die Gäste bei Michael Steinbrecher Rainer Fuchs Rainer Fuchs steht auf Motorräder, liebt Rock’ n Roll und hat eine Leidenschaft für kunterbunte Tattoos. Doch er hat sich weder Totenköpfe, Tiger oder Drachen unter die Haut stechen lassen. Sein ganzer Körper ist bespickt mit christlichen Symbolen. Er ist evangelischer Pfarrer, zuständig für Gottesdienste, Trauungen und Beerdigungen: „Mit meinem sichtbaren Glaubensbekenntnis ecke ich natürlich immer wieder an. Aber ich komme auch sehr schnell mit den Leuten ins Gespräch“, so der Diakon. Sabrina Auch Sabrina hatte schon immer ein Faible für das Außergewöhnliche. Die Logopädin findet alles interessant, was aus dem Rahmen fällt – insbesondere in der Liebe. Ob extremer Altersunterschied, Junkie oder Punk – ihre Ex-Freunde waren schon immer fernab der Gesellschaftsnorm. Ihr aktueller Lebensgefährte sitzt wegen zweifachen Mordes seit fast einem Vierteljahrhundert in den USA in der Todeszelle: „Mich ziehen exzentrische Menschen an. Und ich unterstütze diejenigen, die von allen ausgegrenzt und vergessen werden.“ Franz Keller Was Andere über ihn sagen oder von ihm erwarten, war Franz Keller immer egal. Schon als Kind hatte er einen eigenen Kopf und rebellierte gegen seinen Vater. Auch als Gourmet-Gastronom war er unangepasst und eigensinnig und vergraulte damit so manchen Kunden. Groß war der Aufschrei, als der Spitzenkoch freiwillig vom Herd der Sterne-Küche abtrat: „Ich muss nicht jedermanns Liebling sein. Mir war es immer wichtig, mir selbst treu zu bleiben.“ Riccardo Simonetti Riccardo Simonetti ist einer der bekanntesten männlichen Modeblogger, doch der Weg dahin war kein einfacher. Auf dem Land groß geworden, eckte er schon früh mit seiner femininen Art und seinem Faible für Glitzer und Pailletten an: „Einerseits polarisierte ich, bekam aber dafür in gewissen Kreisen auch Anerkennung.“ Heute lieben ihn seine Fans für seine extravaganten Auftritte, gleichzeitig ist er aber immer wieder Zielscheibe von Hasskommentaren und Aggressionen. Idil Baydar Idil Baydar ist in Deutschland geboren, hat einen deutschen Pass und ging auf ein deutsches Waldorf-Internat – und trotzdem war sie für viele immer „Die Türkin“. Bis eines Tages das Fass der Vorurteile überlief und sie die Kunstfigur Jilet Ayse ins Leben rief: Eine Migrantin wie aus dem Klischee-Bilderbuch: schlecht integriert, ungebildet, prollig. Seitdem konfrontiert die Kabarettistin auf der Bühne das Publikum mit provokanten Ghetto-Sprüchen und löst damit unterschiedliche Reaktionen aus: „Von Morddrohungen bis Zustimmung ist alles dabei.“ Dr. Jens Förster Vorurteile, Schubladendenken und Ausgrenzung – mit diesen Themen beschäftigt sich seit Jahren Dr. Jens Förster. Der Sozialpsychologe und Vorurteilsforscher weiß, warum gerade Menschen, die vom Durchschnitt abweichen, so wichtig für unser gesellschaftliches Weiterkommen sind, warum es sich lohnt, sich trotz Andersartigkeit treu zu bleiben und wie man als Gegenstromschwimmer mit Hindernissen umgeht.