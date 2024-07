Freundschaft – wenn nichts unmöglich ist (Wdh.)

per Mail teilen

Muss man Stunden miteinander verbracht haben, bis aus einer Bekanntschaft eine Freundschaft wird. Was, wenn man von der besten Freundin oder dem besten Freund hintergangen wird?

Die Gäste der Sendung:

Dieter Beutel

Dieter Beutel war als Kommissar jahrelang einem Kokaindealer auf den Fersen, observierte und jagte ihn, bis er ihn hinter Gitter brachte: „Wir waren am Anfang Katz und Maus“, erinnert sich Detlef Kowalewski, der auf spektakuläre Weise mehrfach aus dem Gefängnis ausbrach. Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dennoch hat sich 27 Jahre später zwischen dem heutigen Tätowierer und dem ehemaligen Polizisten eine Freundschaft entwickelt. „Er hat meinen Respekt, obwohl er mal ein Verbrecher war“, so Dieter Beutel.

Jutta Andresen

Auf ungewöhnliche Weise entstand auch die Freundschaft von Jutta Andresen. Der schreckliche Unfalltod ihrer Tochter, die zu diesem Zeitpunkt in Australien war, hat sie mit Susan zusammengeführt. Sie ist die Mutter des betrunkenen Autofahrers, der die Schuld am frühen Tod der jungen Studentin trägt. Aus dem Leid der Mütter entstand über zwei Kontinente hinweg eine intensive Freundschaft: „Das Schicksal hat uns zusammengeführt, wir geben uns Halt und Trost.“

Brit Melter

Auch Brit Melters wurde von einem Augenblick auf den anderen radikal aus ihrem Leben katapultiert. Eine Übernachtung in einem Ferienhaus und ein lose angebrachtes Schrankbett wurde der Fallschirmsprunglehrerin auf tragische Weise zum Verhängnis. Seitdem ist sie gelähmt und auf Hilfe angewiesen. Viel Unterstützung bekommt sie von einer Handvoll guter Freunde, auf die sie sich immer verlassen kann: „Sie organisieren viel für mich und fangen mich immer wieder auf.“

Angelika Milster

Freundschaften nehmen im Leben des Musicalstars Angelika Milster eine sehr große Rolle ein. Auch wenn die Sängerin durch ihre Konzerte viel unterwegs ist, reißt der Kontakt zu ihren Lebensfreundinnen nie ab. Wichtig sind ihr volles Vertrauen, ein ehrliches Feedback und gegenseitige Wertschätzung: „Freunde sind mir das Wichtigste. Bis auf eine Freundin haben alle anderen mit dem Showbusiness nichts zu tun.“

Jürgen Milski

Nie hätte Jürgen Milski gedacht, dass die enge Beziehung zu seinem besten Freund eines Tages in die Brüche gehen könnte. Die ersten Risse bekam seine langjährige Freundschaft, als der ehemalige Kölner Blechschlosser durch eine TV-Sendung über Nacht bekannt und zum Publikumsliebling wurde: „Statt mir den Erfolg zu gönnen und sich mit mir zu freuen, spürte ich von seiner Seite viel Neid und Missgunst“, so der Partysänger und Entertainer.

Dr. Wolfgang Krüger

„Der Kern der Freundschaft zeigt sich im Konflikt und in der Krise“, sagt Dr. Wolfgang Krüger. Gute Freundschaften sind nach Ansicht des Psychotherapeuten nicht nur ein Glücksfaktor, sondern verlängern sogar das Leben. Der Freundschaftsforscher weiß, was gute Freundschaft ausmacht, woran man richtige Freunde erkennt und welche Gründe es gibt, nicht länger an einer Freundschaft festzuhalten.

