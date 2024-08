per Mail teilen

Nico ist 18 und feiert das Leben, als seine Freundin ungeplant schwanger wird. Er will die Abtreibung, sie das Kind. Doch nach der Geburt ist sie überfordert und das Baby soll in eine Pflegefamilie. Jetzt kämpft Nico - und beginnt mit seinem Sohn in einer Mutter-Kind-Einrichtung ein neues Leben.

