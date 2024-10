per Mail teilen

Giovanni Zarrella.wurde 1978 in Hechingen geboren. Bekannt wurde der italienische Musiker 2001 als Sänger der Band Bro’Sis. Ab 2005 moderierte er „Bravo Sport TV“ und nimmt seitdem an diversen Fernsehshows teil. Außerdem war er Protagonist der Celebrity-Doku „Jana Ina und Giovanni – Wir sind schwanger!“ und „Jana Ina & Giovanni – Pizza, Pasta & Amore“. Zudem ist er seit 2006 als Solomusiker tätig. 2019 feierte er mit seinem Album „La Vita e`bella“ Erfolge in Deutschland; Österreich und der Schweiz und erhielt eine goldene Schallplatte.