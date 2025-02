per Mail teilen

Eine Stunde lang Zeit nehmen, Insekten zählen und dann die Ergebnisse an den Nabu melden. So funktioniert die Mitmach-Aktion Insektensommer, die heute startet. Klingt eigentlich ganz einfach.... aber ist es das auch? Dominik Bartoschek hat an der Aktion bereits teilgenommen und musste feststellen: Für Laien ist Insektenzählen eine ganz schöne Herausforderung....