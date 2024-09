Kreta ist nicht nur die größte griechische Insel, sondern auch eines der beliebtesten Reiseziele Europas. Paradiesische Strände, alte Ausgrabungsstätten und dazu die sprichwörtliche griechische Gastfreundschaft, diese Mischung lockt alljährlich mehr als 5 Millionen Urlauber auf die Insel. Doch wie günstig ist so ein Ferienaufenthalt? Um rund 20 %, so aktuelle Schätzungen, soll sich der Kreta-Urlaub in diesem Jahr verteuert haben. „Was kostet“-Reporter Johannes Zenglein schaut sich die Preise auf der Insel genauer an. Dafür hat er eine Pauschalreise gebucht und will in 5 Tagen auf der Insel möglichst viel erleben. Und das für unter 1000 Euro. Ob er das schafft?