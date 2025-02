per Mail teilen

Eine Hauptspeise kostet heute im Vergleich zu den Monaten vor dem Ukrainekrieg im Schnitt fast ein Viertel mehr.

Die Preise für Restaurants und Hotels sind in den letzten Wochen nur geringfügig weiter gestiegen, die Inflation schwächt sich in diesem Bereich also langsam ab. Dennoch bewegen sie sich mittlerweile auf einem ziemlich hohen Niveau.