Osterurlaub: Günstig Sprit tanken vor oder hinter der Grenze?

Auf dem Weg in den Urlaub mit dem Auto lässt sich mit dem richtigen Tankstopp viel Geld sparen. Wir klären, wohin man besser vollgetankt fährt und wo sich Tanken im Ausland lohnt.

Seit Monaten pendelt der durchschnittliche Preis für Super E5 an deutschen Tankstellen zwischen 1,75 Euro und 1,90 Euro, der Preis für Diesel zwischen 1,65 Euro und 1,80 Euro.

Spritpreise in Deutschland

Wo Autofahrer in ihrer Nähe gerade günstig tanken können, sehen Sie hier:

Tanken im europäischen Ausland

Die Spritpreise im europäischen Ausland sehen zum Teil ganz anders aus. Einen Überblick liefern jeden Donnerstag Daten der Europäischen Kommission. Sie erfasst wöchentlich die Durchschnittspreise in allen EU-Ländern.

Schweiz und Niederlande: Lieber zu Hause tanken

Wer in die Schweiz oder die Niederlande fährt, fährt besser mit vollem Tank los. Dort ist Sprit zum Teil deutlich teurer als in Deutschland. Die Niederlande haben die zweithöchsten Benzinpreise in der EU mit 2,03 Euro pro Liter. Auch Diesel ist etwas teurer als in Deutschland mit 1,80 Euro pro Liter.

In der Schweiz dagegen ist Benzin nur wenig teurer, Diesel schlägt allerdings momentan mit umgerechnet über zwei Euro zu Buche (2,03 Euro pro Liter, Stand 28.3.2024). Gerade für Dieselfahrer lohnt sich hier also der Stopp noch in Deutschland vor der Schweizer Grenze bei einer Differenz von durchschnittlich rund 30 Cent pro Liter.

Skandinavien: Höchste Spritpreise Europas

Auch wer in Richtung Norden aufbricht, sollte unterwegs nochmal den Tank auffüllen. Die Dänen haben nämlich die aktuell höchsten Benzinpreise Europas. Diesel liegt etwa auf deutschem Niveau. Norwegen dagegen liegt bei beiden Treibstoffen in den Top 3, finnische Tankstellen sind ähnlich teuer.

Einzig in Schweden ist das Tanken vergleichsweise günstig - sogar deutlich günstiger als in Deutschland. Der Liter Benzin kostet hier etwa 20 Cent weniger als bei uns (1,65 Euro pro Liter, Stand: 28.3.2024), Diesel im Schnitt 9 Cent weniger (1,63 Euro pro Liter, Stand: 28.3.2024) als bei uns.

Frankreich und Italien: Benzin und Diesel ähnlich wie Deutschland

Der durchschnittliche Spritpreis in Frankreich liegt aktuell leicht über dem in Deutschland. Der Liter Super kostet dort im Schnitt 1,90 Euro (Stand 28.3.2024), der Diesel 1,79 Euro (Stand 28.3.2024). Der Unterschied beträgt nur wenige Cent. Wer nach Frankreich aufbricht, muss also keine allzu großen Unterschiede zu Deutschland einplanen.

Ähnlich sieht das in Italien aus: Die Preise für Benzin und Diesel liegen dort im Schnitt leicht über den deutschen. Selbst bei einer kompletten Tankfüllung kommen aber nur wenige Euro Differenz zusammen. Viel eher lohnt sich da ein Zwischenstopp in Österreich.

Auf dem Weg nach Italien: Tankstopp in Österreich?

Für Benziner-Fahrer lohnt sich eine Rast in Österreich besonders. Fast 25 Cent (1,61 Euro pro Liter, Stand 28.3.2024) beträgt die Differenz zum deutschen Durchschnittspreis. Beim Diesel ist es etwas weniger.

Allerdings: Wer Richtung Italien unterwegs ist, sollte unterwegs einen Blick auf die Anzeigen der österreichischen Tankstellen werfen. Denn verglichen mit italienischen Preisen sind die im Schnitt gut 12 Cent günstiger.

Osteuropa mit den günstigsten Spritpreisen

Besonders günstig fährt, wer Richtung Osten will. Denn in Osteuropa ist der Kraftstoff nach wie vor vergleichsweise sehr günstig. In Polen und Tschechien ist Benzin für rund 1,52 Euro (Stand 28.3.2024) zu haben, Diesel ist minimal teurer.

Und auch die Preise in Ungarn, der Slowakei und Slowenien sind vom deutschen Preisniveau weit entfernt.