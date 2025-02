Süß-sauer eingelegte Melonenschalen

per Mail teilen

Nicht wegwerfen, essbar! Melonenschalen sind eingelegt eine aparte Beilage – beispielsweise zu Vorspeise- oder Vesperplatten.

Portionen: 6 Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten

1/2 mittlere Melone

400 ml Traubensaft

80 ml Weißweinessig

80 g Zucker

1 cm Ingwer (geschält)

1/2 TL Salz

15 g Einmachgewürz

1 Prise Zimt

Zubereitung

1. Halbierte Melone mit der Schnittfläche auf ein Schneidebrett legen. Mit einem Messer die grüne, harte Außenschale dünn entfernen (1-2 mm), so dass die weiße, bzw. hellgrüne Schale bleibt.

2. Nun die weiße bzw. hellgrüne Schale mit einem Messer abschneiden (etwas rotes Melonenfleisch darf gerne dranbleiben). Melonenschale in fingerdicke Stücke schneiden.

3. Melonenschalen mindestens 3-4 Stunden oder über Nacht in Salzwasser (1 Liter Wasser plus 2 EL Salz) über Nacht einlegen. Am nächsten Tag abgießen und kurz durchspülen.

4. Die Schalen in kochendem Wasser 10 Minuten kochen. Abseihen.

5. 400 ml Traubensaft, 80 ml Essig, 80 g Zucker, Salz, Ingwer, Einmachgewürz, die Prise Zimt in einem Topf aufkochen, Schalen zugeben und 5-7 Minuten kochen.

6. Die Schalen mit einem Sieblöffel in sterile Gläser schichten. Mit dem kochend heißen Sud auffüllen. Mit Deckel verschließen. Vor dem Genuss mindestens 1-2 Tage ziehen lassen.

Tipp: Die süß-sauren Melonenschalen schmecken zu jeder Vesperplatte mit Schinken oder Käse. Besonders gut passen die eingelegten Schalen auch in einen bunten Melonensalat mit Gurken, Minze und Schafskäse.

