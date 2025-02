per Mail teilen

Vor Feiertagen kann es in Supermärkten ziemlich voll werden. Hilfreiche Einkauf-Tipps, wie Sie dem Ansturm entkommen.

Vor den Feiertagen Lebensmittel einkaufen, kann schnell zur schweißtreibenden Angelegenheit werden. Doch es gibt einige Faustregeln, um langen Schlangen zu entgehen.

Die richtige Kasse im Supermarkt wählen

Am Ende eines jeden Einkaufs lassen sich Zeitaufwand und Stress reduzieren: durch die Wahl der richtigen Kasse. Der US-amerikanische Mathematiker Dan Meyer hat sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt und einige Regeln formuliert, mit deren Hilfe man nur selten an die langsamste Schlange gerät:

Links halten! Weil die meisten Rechtshänder sind, stellen sie sich intuitiv eher an den rechten Kassen an. Links ist daher meist weniger los.

Die Einkäufe sollten mit dem Barcode nach unten aufs Band gelegt werden. Das spart Zeit. Denn die kassierende Person muss die Produkte nicht erst wenden oder den Code suchen. Besser volle Kassenbänder als leere Einkaufskörbe! Was beim Kassieren Zeit frisst, sind Begrüßung, Bezahlvorgang und Verabschiedung. Das Scannen der Ware geht dagegen sehr schnell. Wer also die Wahl hat, zwischen einer Kasse mit vielen Leuten, die wenig kaufen, oder einem Band, vor dem wenige Großeinkäufer stehen, sollte sich unbedingt bei letztgenanntem anstellen.

Am besten wählt man die Kasse, wo weniger Menschen mit volleren Einkaufswagen anstehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Felix Kästle

Wann sollte man für Feiertage einkaufen gehen?

Gutes Timing ist die halbe Miete. Wer sich im Supermarkt mit den Zutaten fürs Festtagsmenü eindecken will, der sollte auf den richtigen Zeitpunkt achten. Experten empfehlen, an den Tagen vor Karfreitag am späten Vormittag und frühen Nachmittag einkaufen zu gehen. Zu dieser Zeit sind für gewöhnlich wenige Kunden im Laden.

Noch bessere Karten für ein stressfreies Ostershopping haben Frühaufsteher. Denn um sieben Uhr morgens, wenn die Supermärkte in den Städten für gewöhnlich öffnen, ist das Kundenaufkommen am geringsten.

In Märkten mit langen Öffnungszeiten bis 22 Uhr ist auch die letzte halbe Stunde vor der Schließzeit eine sichere Bank für einen eher ruhigen Einkauf. Meiden sollte man dagegen die Mittagspause und die Zeit ab 16:30 Uhr, wenn viele Menschen Feierabend haben.

Wer auf den Einkauf im Laden nicht verzichten kann, kann bei der Suche nach dem perfekten Einkaufszeitpunkt auch das Internet befragen. Internetsuchmaschinen geben Infos, wann der Lebensmittelladen der Wahl stark frequentiert ist.

Bei Google oder dem Microsoft-Konkurrenten Bing lassen sich Infos zu den Stoßzeiten der Geschäfte einholen. Ein Balkendiagramm zeigt genau an, in welcher Stunde normalerweise viele Kunden den Laden bevölkern und in welchen wenig los sein sollte.

Ist es sinnvoll Lebensmittel via Lieferdienst vor Feiertagen zu bestellen?

Wer sich dem Feiertags-Shoppingstress komplett entziehen will, der kann nach Lebensmittel-Lieferdiensten Ausschau halten. Johannes Kunkel von Lieferladen.de in Stuttgart rät, sich rechtzeitig Liefertermine zu sichern. Es sei ratsam, sich so früh wie möglich festzulegen und darum zu bemühen. Dasselbe gilt für Lieferservices anderer Anbieter wie zum Beispiel von Rewe.

Auch wer zu Ostern etwas besonderes essen möchte, sollte für den Osterbraten vom Metzger des Vertrauens möglichst früh Kontakt aufnehmen. Schlange stehen - egal ob in der Metzgerei, Bäckerei oder im Supermarkt - wird am Ostersamstag kaum zu vermeiden sein. Wer das umgehen möchte, kann früher einkaufen und Lebensmittel entsprechend einfrieren.

Ist es ratsam das Feiertagsessen beim Tiefkühllieferanten zu bestellen?

Eine weitere Möglichkeit sind Bestellungen bei Tiefkühlkost-Lieferdiensten wie Bofrost oder Eismann – da kommt der Braten möglicherweise sogar mit Trockeneis per Post.

Regionaler und gegebenenfalls sogar frischer wird es, wenn man das Osterlamm im Restaurant um die Ecke bestellt. Auch hier sollte man sich allerdings nicht mehr zu viel Zeit damit lassen, eine Bestellung aufzugeben.