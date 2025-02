Fischstäbchen im Test: Mehr als die Hälfte enthalten Schadstoffe

Sie sind die Rettung, wenn es mal schnell gehen muss: Fischstäbchen und Backfisch. Rein in die Pfanne und weg ist der Hunger. Ihr Ruf? Nicht so prickelnd. Was steckt eigentlich in Fischstäbchen, was davon ist gesund für uns und wie können wir auf nachhaltigen Fischfang auch bei den panierten Versionen achten?