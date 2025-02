Kalorienarme Wassermelonen - ein Diabetes-Schreck?

Der GI zeigt an, wie stark die Kohlenhydrate eines Lebensmittels den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Je geringer der GI, desto weniger und langsamer steigt der Blutzuckerspiegel. Als Orientierung gilt die Wirkung von Traubenzucker (Glucose) auf den Blutzucker, weil der den stärksten Anstieg verursacht:. Glucose hat einen GI von 100 (Prozent).

Als hoch gilt ein GI von mehr als 70 Prozent, als mittel ein GI ab 55 und und einen niedrigen GI haben Lebensmittel unter 55.

Um den Glykämischen Index zu bestimmen, wird gemessen, wie sehr der Blutzuckerspiegel steigt, nachdem 50 Gramm Kohlenhydrate von dem jeweiligen Lebensmittel gegessen wurden. Wie viel von dem jeweiligen Lebensmittels gegessen werden muss, um 50 Gramm Kohlenhydate aufzunehmen, hängt also von der Kohlenhydratdichte des Lebensmittels ab. Und die kann extrem variieren.



Die Glykämische Last (GL) nun berücksichtigt die Menge des Lebensmittels, die gegessen werden muss, um den angegeben GI zu erreichen. Weil 100 Gramm Weißbrot deutlich mehr Kohlenhydrate enthalten als 100 Gramm Wassermelone, hat Weißbrot eine deutlich höhere Glykämische Last.



Berechnet wird die GL mit einer Formel: GI des Lebensmittels mal die Kohlenhydrate des Lebensmittels pro Portion durch 100.

Ein Wert von mehr als 20 entspricht einer hohen GL, ab 11 liegt eine mittlere GL vor, unter 10 ist sie niedrig.