Hier werden einfachen Zutaten raffiniert kombiniert. Das Weiße des Lauchs bleibt Gemüse, das Grüne aromatisiert das Püree. Und als Kick noch ein knusprig-würziges Käse-Topping.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten:

500 g Kartoffeln, mehlig kochend

150 ml Milch

4 Lauchstangen

50 g selbst geriebene Semmelbrösel

100 g Butter

100 g Gruyère oder anderen würzigen Hartkäse

1 Trüffel (optional)

etwas Salz, Pfeffer und Muskat

Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden und gar kochen.

Backofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

20 g Butter in einer Pfanne flüssig werden lassen und Semmelbrösel darin hellbraun anrösten. (Ich nehme selbst geriebene, weil die nicht so fein sind, wie die aus dem Supermarkt. Panko ist ebenfalls möglich)

Gruyère fein reiben und mit den abgekühlten gerösteten Semmelbrösel mischen. Mit etwas Pfeffer abschmecken. Zusätzliches Salz ist nicht nötig.

30 g Butter in einer Pfanne vorsichtig erwärmen und bräunen. Vom Herd nehmen. Eine Prise Salz zugeben und zum Aromatisieren der Butter auch die in Scheiben geschnittene Trüffel, wenn vorhanden. Das Gericht schmeckt aber auch ohne Trüffel vorzüglich.

Die 2 äußeren Blätter der Lauchstangen abmachen. Die Lauchstangen waschen, trocken tupfen und die grünen Enden abschneiden, so dass nur der weiße Teil des Lauchs übrig bleibt. Die weißen Lauchstangen auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und für etwa 30 Minuten im Ofen garen. Wenn sie ein paar braune Röststellen haben und Saft ausläuft, sind sie perfekt.

Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Leicht salzen. Das Grüne der Lauchstangen für 3 Minuten darin garen. Den Lauch rausholen, kurz in einem Sieb abtropfen lassen und direkt in eine Schüssel Eiswasser geben. So bleibt die grüne Farbe gut erhalten. Das abgekühlte Lauchgrün erneut in ein Sieb gießen und die Flüssigkeit gut ausdrücken. Nun mit etwa der Hälfte der Milch in einem leistungsstarken Mixer pürieren.

Tipp: Wer nur einen Zauberstab zur Verfügung hat, dem empfehle ich die grünen Lauchteile vorm Garen in kleine Stücke zu schneiden. Denn mit den fasrigen langen Teilen großer Stücke kommt der Pürierstab nicht gut klar.

Das Lauchpüree zu den gegarten Kartoffeln in den Topf geben (Vorher das Kochwasser abschütten.), mit etwas Salz und Muskat würzen, 50 Gramm Butter dazugeben und alles mit einem Stampfer zu einem Püree verarbeiten. Sollte es (wider Erwarten) nicht weich genug sein, kommt noch die restliche, erwärmte Milch dazu.)

Die inzwischen weich gegarten Lauchstangen aus dem Ofen holen auf vorgewärmte Teller legen, quer halbieren und dann längs aufschneiden. Leicht aufklappen.

Je einen Esslöffel der gebräunten Butter über den Lauch träufeln. Die Brösel-Käse-Mischung über den Lauch verteilen. Das Lauch-Kartoffelpüree dazugeben und schmecken lassen.

