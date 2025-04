Aromatischer Trend: Lakritz und Süßholz zum Kochen oder Backen

per Mail teilen

Süßigkeiten mit Lakritz mögen nicht alle. Doch als Neuentdeckung in der Küche ist pure Lakritze ein wahres Wunder. Es gibt Gerichten einen wunderbaren vollmundigen Geschmack.

Lakritzstangen und Lakritzschnecken kennen alle. Essen wollen sie aber nur einige Liebhaber. Dabei ist das Lebensmittel aus Süßholz auch eine einzigartige und vielseitige Zutat, die Gerichten einen unverwechselbaren tiefen und leicht anisartigen Geschmack verleiht. Weil Lakritz hier niedrig dosiert und subtil zum Tragen kommt, können dann selbst Lakritzhasser nicht widerstehen

So entsteht Lakritz

Mit Lakritz bezeichnen wir die Lakritzschnecken, Lakritzkonfekt oder Lakritzstangen, also die fertigen, verarbeiteten Lebensmittel. Die Grundzutat von Lakritzprodukten ist Rohlakritz. Rohlakritz wiederum ist der Extrakt aus der Süßholzwurzel.

Um den Extrakt zu gewinnen, werden die Wurzeln der Süßholzpflanze zu Spänen zerkleinert und so lange knapp unter dem Siedepunkt ausgekocht, bis die Inhaltsstoffe eindicken. Das getrocknete Rohlakritz wird als Block oder Pulver für die Weiterverarbeitung genutzt.

Lakritz-Konfekt für jeden Geschmack in vielen Farben und Formen SWR Sabine Schütze

Lakritzgeschmack trotz wenig Lakritz

Für den typischen Lakritz-Geschmack ist vor allem der Stoff Glycyrrhizin verantwortlich, der natürlicherweise in der Süßholzwurzel vorkommt. Er bringt nicht nur das Lakritzaroma, er ist auch etwa 50 Mal süßer als Rohrzucker und wirkt entzündungshemmend.

Lakritz als Naturheilmittel Lakritz als Arznei Bereits seit der Antike wird Lakritz in der Medizin vor allem gegen Erkältungskrankheiten genutzt. Denn das enthaltene Glycyrrhizin wirkt antibakteriell und damit entzündungshemmend sowie schleimlösend. In der Apotheke gibt es deshalb auch Salmiakpastillen. Salmiaklakritz enthält neben Zucker und Lakritz noch Salmiaksalz und häufig auch Anisöl. Salmiakpastillen sind besonders im Norden Europas beliebt. Vorsicht bei zu viel Lakritz Allerdings gehört Lakritz auch zu den Genussmitteln. Und das heißt, dass zu viel davon ungesund ist! Denn wer ständig Lakritze in größeren Mengen isst, muss mit Veränderungen im Mineralstoffwechsel rechnen. Natrium kann sich anreichern, Kalium dagegen verloren, so dass sich unter Umständen der Blutdruck erhöht und Wasser im Gewebe eingelagert werden kann. Deshalb empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung: Die Aufnahme von Glycyrrhizin sollte auf unter 100 Milligramm pro Tag je Konsument beschränkt werden. Ein weiterer problematischer Inhaltsstoff ist Ammoniumchlorid (Salmiak) in Salzlakritze. In höheren Dosen verursacht es Übelkeit, Erbrechen sowie neurologische Störungen. Die Menschen in Deutschland dürften allerdings je kaum die hier angesprochenen gesundheitsschädlichen Mengen Lakritz essen. Deshalb ist es zwar gut, schon mal von der Problematik gehört zu haben. Uns hier in Deutschland betrifft sie allerdings so gut wie nicht.

In der Süßigkeit Lakritz sind etwa 5 Prozent Rohlakritz enthalten. Da aufgrund dieses geringen Anteils Lakritzschnecken zum Beispiel bräunlich aussehen würden, wird schwarzer Farbstoff zugesetzt, meist Aktivkohle (E 153).

Lakritz, das einen Glycyrrhizingehalt von über 200 mg auf 100 g aufweist, wird als Stark-Lakritz bezeichnet. Bei uns mögen es nur wenige Menschen so intensiv, und die stammen aus dem Norden. Denn dort haben die Menschen anders als in Süddeutschland aufgrund des Seehandels schon seit dem Mittelalter leichteren Zugang zu Süßholz.

Der Lakritz-Äquator – Lakritze lieben oder hassen Menschen, die Lakritzschnecken lieben, leben nördlich des Mains. Das belegen Verkaufszahlen. Den Süddeutschen ist Lakritze zu herb, zu stark. Sie greifen nur selten zu beim Lakritzkonfekt. An das scharfe Erwachsenen-Lakritz dagegen gehen sie überhaupt nicht ran. Das mögen schon eher Menschen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Je nördlicher, desto beliebter. Die Skandinavier stehen noch mehr drauf. Lakritz polarisiert eben, sowohl geschmacklich als auch geografisch. Deshalb wird die Mainlinie auch Lakritzäquator genannt.

Übrigens, laut Duden heißt es "der oder das Lakritz, Genitiv: des Lakritzes, Plural: die Lakritze".

Süßholz raspeln – das hat man früher tatsächlich getan, um das geraspelte Süßholz zu kauen oder zum Süßen von Speisen zu verwenden. Es war wohl auch ein süßes Geschenk: Weil ein Galan seiner Angebeteten einige Späne Süßholz von der Stange geraspelt hat und schenkte, etablierte sich wohl der Spruch über Süßholzraspler.

Lakritzstangen gibt es in vielen verschiedenen Geschmäckern und Farben IMAGO yay images

Lakritz von süß bis salzig

Bekannt sind hierzulande neben den typischen Süßigkeiten wie Lakritzschnecken oder Lakritzpastillen aus der Apotheke auch noch Teemischungen mit Süßholz, meist Gewürztees. Es wird aber auch in beruhigenden Kräutertees eingesetzt.

In Skandinavien lassen sich in den Supermärkten deutlich mehr Lakritzprodukte finden: Lakritzsirup, Lakritzstreusel, Lakritzstangen mit allen möglichen Geschmacksrichtungen, Eis mit eingestrudelter Lakritzsauce, Lakritzpulver und vieles mehr.

Aus Dänemark habe ich viele Lakritz-Produkte mitgebracht SWR Sabine Schütze

Trend Lakritzpulver

Derzeit entdecken immer mehr Köche und Bäckerinnen Lakritzpulver. Denn es kann in unglaublich vielen Gerichten niedrig dosiert eingesetzt werden. Es intensiviert deren Geschmack, macht ihn runder, vollmundiger.

Das klappt im Kuchen, in Pfannkuchen, in herzhaften Fleischgerichten, in Reis und vielem mehr. Hier meine Tipps, die selbst Lakritzhasser schon bekehrt haben.

Wichtig! Um dieses Versprechen einzulösen, ist es wichtig, das Lakritzpulver immer nur sparsam zu verwenden. Denn Lakritz hat einen starken Geschmack. Deshalb sollte es sparsam verwendet werden, um andere Zutaten nicht zu dominieren.

Tipps für Lakritzpulver in Gewürzmischungen

Das Rohlakritzpulver verleiht herzhaften Gerichten Tiefe und Komplexität. So ist Lakritzpulver beispielsweise einer der Bestandteile im chinesischen Fünf-Gewürze-Pulver.

Doch es passt auch wunderbar in viele andere kräftig würzende Mischungen: In Marinaden gibt Lakritzpulver Fleisch einen einzigartigen Geschmack. Es rundet Saucen hervorragend ab oder wird in einem Rub fürs Grillfleisch mit genutzt.

Tipps zum Kochen mit Lakritzpulver und Süßholz

Lakritz passt gut zu Saurem. Es pimpt Speisen mit Zitrusfrüchten oder Ingwer und harmoniert mit warmen Gewürzen wie Zimt oder Chili.

Außerdem kann Lakritz auch Obst und Gemüse ergänzen. Es macht sich gut sowohl mit Gemüsepaprika als auch mit süßen Pflaumen, Birnen oder Ananas.

Herzhafte Ideen mit Lakritzpulver und Süßholz

Für einen Braten oder Gulasch mit Lakritzsauce wird alles wie üblich gemacht. Schnelle Köche legen dem Bratenfond lediglich zwei zerkleinerte Süßholzstangen bei und kochen sie mit.

Etwas aufwändiger und intensiver wird es, wenn man eine oder zwei zerkleinerte Stangen in 200 Milliliter Wasser kochen und ziehen lässt. Dann abseihen. Das ist der Fond für die Sauce.

Für den weihnachtlichen Saucen-Geschmack kommt ein Teelöffel Lakritzpulver in die Orangensauce.

Ähnlich geht man vor, um einen herzhaften Eintopf geschmacklich abzurunden oder ein One-Pot-Gericht wie ein Curry.

Reis lässt sich in dem Lakritz-Fond ebenfalls kochen und bekommt so einen wunderbar würzigen Geschmack, der sich schön mit Kardamom ergänzen lässt. Auch ein Zitronen-Risotto passt fein. Eilige geben dem Kochwasser einfach etwas Lakritzpulver hinzu. Das klappt auch beim Eintopf.

In der Pastasauce funktioniert Lakritzpulver ebenfalls wunderbar. Beispielsweise zusammen mit Shiitake oder Pfifferlingen in einer cremigen Sauce mit Creme Fraiche.

Ein halber Teelöffel Lakritzpulver macht ein Salatdressing interessanter, beispielsweise am Chicoree-Orangensalat.

Pfannkuchen mit Lakritzpulver und Birnenspalten SWR Sabine Schütze

Süße Ideen mit Lakritzpulver und Süßholz

Pflaumenkompott kann genauso wie Rhabarberkompott mit Lakritzpulver und Süßholz aufgewertet werden. Dafür muss im Pflaumenkompott noch nicht mal die Zimtstange raus, einfach nur eine zerkleinerte Süßholzstange und etwas Lakritzpulver beim Kochen dazugeben.

Speziell in der Weihnachtsbäckerei finde ich Lakritz spannend in und an Plätzchen. Aber selbstverständlich lassen sich Lakritzkekse das ganze Jahr über genießen.

Der Vorteil der Kekse: Sie schmecken nicht so intensiv wie klassische Lakritzschnecken, so dass eigentlich alle gern zugreifen. Lakritz-Cookies lassen sich toll mit Haselnüssen oder Marzipan kombinieren.

Eine Birnentarte kriegt etwa zwei Esslöffel Lakritzpulver in die Sahnesauce. Auch süße Sahne lässt sich mit etwas Lakritzpulver verfeinern beim Aufschlagen.

Marmelade und Chutneys vertragen Lakritzpulver ebenfalls. Einfach mal ausprobieren und vorsichtig an die perfekten Mengen rantasten. Es lohnt sich.