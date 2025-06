Champignons auf dem Grill und als Antipasti - Tipps und Rezepte

Pilze sind kalorienarm und machen lange satt. Vielfältig variiert sind sie ideal auf dem Grill oder als Antipasti. Gut gewürzt schmecken sie hervorragend als Ersatz für Fleisch.

Pilze haben Biss

Die Konsistenz ihres Fruchtfleisches ähnelt dem vom Fleisch, weil Pilze schön bissfest sind. Deshalb sind Pilze perfekt für alle, die weniger oder gar kein Fleisch essen wollen, aber den Geschmack eines gut gewürzten Fleischgerichts nicht missen wollen. Sie können sogar ähnlich gewürzt und zubereitet werden. Ich jedenfalls habe mich in den letzten Jahren zu einer großen Pilzliebhaberin entwickelt und finde immer noch neue Möglichkeiten in der Zubereitung.

Im Winter sind Champignons perfekt in Suppen. Im Sommer kommen sie bei mir lieber auf den Grill.

Interessante und hilfreiche Pilz-Infos Pilze haben mit 20 kcal auf 100 Gramm kaum Kalorien. Sie sind reich an Mineralstoffen, besonders an Mikronährstoffen wie Selen und Kupfer. Außerdem enthalten sie viel Eiweiß sowie Ballaststoffe. Deshalb sättigen Pilze gut und langanhaltend. Pilze enthalten praktisch kein Fett. Beim Zubereiten ist es deshalb unerlässlich, reichlich Öl oder Butter zu verwenden. Etliche Zuchtpilze wie Champignons kann man sowohl roh als auch gegart genießen. Pilze sind relativ leicht verderblich. Deshalb sollten sie nur wenige Tage im Kühlschrank gelagert werden; - und zwar luftig und trocken. Pilze werden nicht gewaschen. Das macht sie schmierig. Schmutz kann mit einem Küchenmesser vorsichtig entfernt werden. Abbürsten geht sogar besser. Pilze können eingefroren werden. Dafür sollten sie vorher in Scheiben geschnitten und blanchiert werden. Reste von Pilzgerichten können ein bis zwei Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden, wenn sie zügig, das heißt noch warm, in den Kühlschrank kommen. Beim erneuten Aufwärmen müssen sie mehrere Minuten sehr gut durcherhitzt werden.

Champignons aus der Pfanne

In Scheiben geschnitten machen sich frische Champignons sehr gut in oder auf Salaten. Gegart sind sie allerdings deutlich vielfältiger.

Champignons am Stück oder halbiert kräftig anbraten. Perfekt ist dafür ein raffiniertes Öl, das gut erhitzt werden kann und keinen Eigengeschmack mitbringt.

TIPP: Gegen Ende des kräftigen Anbratens Butter dazugeben und noch ein paar Minuten bei reduzierter Hitze weiterbraten. Der Buttergeschmack passt perfekt zu Pilzen.

Die Pilze können mit Knoblauch, Salz und Pfeffer gewürzt werden. – Die Gewürze kommen auch erst später dazu, weil verbrannter Knoblauch bitter schmeckt.

Schnittlauchröllchen peppen das Ganze auf. Eine Sahnesauce ebenso oder einfach nur Gemüse, das mitgebraten wird. Die Variationen sind nahezu endlos.

TIPP: Pilze immer erst gegen Ende der Garzeit salzen. So werden sie nicht zäh.

Diese Pilzpfanne schmeckt bereits toll als Bestandteil vieler Mahlzeiten.

Mit Butter, etwas Knoblauch oder ein paar Kräutern wird so eine Pilzpfanne großartig - funktioniert mit Champignons und vielen anderen Pilzen. IMAGO Panthermedia

Champignons als Antipasti

Ich brutzle meist doppelt so viele Pilze in der Pfanne als ich direkt brauche. Dann kann ich aus der zweiten Hälfte Antipasti für die kommenden Tage machen. Auch hier bieten sich wieder etliche geschmackliche Möglichkeiten an.

Die Pilze werden noch warm mit Balsamico oder anderem Essig abgelöscht und gesalzen. Sie sollten darin mindestens einen halben Tag Zeit zum Ziehen haben.

Wer schon beim Braten ein bis zwei Zweige Rosmarin mitverwendet hat, sollte sie beim Marinieren der Antipasti-Pilze mit drin lassen, um den Geschmack weiter zu nutzen.

Natürlich passen auch getrocknete, kleingeschnittene Tomaten dazu. Einfach untermischen.

Wer die Pilze länger lagern will, kann das in einem Schraubglas, in das zuerst die Pilze schön fest reinkommen und dass dann mit Balsamico aufgefüllt wird, so dass die Pilze nicht mehr „rausgucken“. – Im Kühlschrank aufbewahren.

TIPP: Vor dem Servieren frische gehackte, glatte Petersilie drüberstreuen.

Mit Balsamico marinierte Champignons sind eine tolle Vorspeise, nicht nur im Sommer. IMAGO Panthermedia

Gegrillte Champignons

Ich grille gern zuerst Pilze, bevor noch Fleisch aufs Rost kommt. Damit sorge ich nicht nur dafür, dass ich zügig etwas zu essen kriege, sondern bringe auch Fleischesser dazu, ein Steak weniger zu verdrücken - quasi durch die Vorder- statt Hintertür.

Kross gegrillt und warm würzig schmecken diese Champignon-Spieße SWR Sabine Schütze

Zwei meiner Lieblingsgerichte sind ziemlich schnell vorbereitet und schmecken zugleich richtig gut. Damit habe ich noch Jede(n) gekriegt: Champignons zusammen mit Grillkäse auf dem Holzspieß gegrillt und Portobellos gefüllt.

Wenn ich ganze Champignonköpfe zusammen mit Halloumi auf Spieße ziehe, brauche ich nichts weiter, damit es schmeckt. Und Portobellos sind große, quasi aufgegangene Champignons. Die lassen sich deutlich einfacher füllen als diese kleinen Champignons. Deshalb geht es schnell.

TIPP: Weil Pilze kein eigenes Fett enthalten, ist es ganz wichtig, die Pilze unbedingt gut einzuölen, damit sie auf dem Grill nicht verbrennen. Und nicht irritieren lassen: die Pilze saugen das Öl ganz schnell auf, sehen dann wie ungeölt aus.

Wenn das Wetter zum Grillen nicht gut genug ist oder auch einfach so, lassen sich diese Grillpilze auch einfach im Backofen zubereiten. Dann können auch gleich noch Kartoffelspalten mit aufs Blech.

Falls mal kein Grillwetter ist, lässen sich die Pilze auch super im Backofen zubereiten. SWR Sabine Schütze

Pilze für würzige Burger

Am einfachsten lassen sich Scheiben von Kräuterseitlingen grillen. Die können vorher in einer kräftigen Sojasaucen-Öl-Marinade eingelegt werden oder einfach nur mit Öl eingepinselt sein.

Auch Austernpilze, deren Kopf ein bisschen plattiert wird, lassen sich als Burgerbulette grillen. Die können vorher sogar noch paniert und genauso gut in der Pfanne zubereitet werden.

Kleine gehackte Champignons lassen sich ähnlich wie Hackfleisch zu einer schmackhaften, saftigen Bulette oder einem Burgerpatty verarbeiten SWR Sabine Schütze

Etwas mehr Arbeit macht es, wenn die Pilze vorher zerkleinert werden und mit anderen Zutaten, ähnlich wie eine Hackfleischbulette, zubereitet werden. Geschmacklich lohnt sich dieser Aufwand aber auf jeden Fall - und zwar nicht nur für alle, die Burger lieben.

Mit selbstgemachten Röstzwiebeln wird der Burger zum Genuss. Mehr als eine leckere Sauce ist nicht nötig, denn das Pilz-Patty ist wunderbar saftig und schmackhaft. Selbst Käse, den ich fast immer mit nutze, braucht es hier nicht.

Also auf geht's und Pilze als Vorspeise, Beilage, Hauptbestandteil auf dem Grill oder als Burger verwenden. Sie sind preiswerte und extrem leckere Alternativen zum Fleisch. Egal, ob kalt oder warm.