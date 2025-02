Spargel in Limetten-Minzöl und Avocado-Mayonnaise

per Mail teilen

Die Frische der Minze und der Limette harmoniert perfekt mit der milden Avocado und dem herzhaften Spargel.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten Rezeptautor/Rezeptautorin: Sven Bach

Zutaten

1,2 kg Kartoffeln

1 kg weißer Spargel

Limetten-Minzöl:

2 Limetten

1 Bund Minze

3 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

Avocado-Mayonnaise:

2 kleine Avocados

1 Zehe Knoblauch

Saft von einer 1/2 Limette

30 ml Olivenöl

Zubereitung

1. Spargel schälen und bissfest kochen.

2. Kartoffeln reinigen und mit Wasser bedeckt ca. 20 Minuten kochen.

3. Währenddessen die Schale von zwei Limetten abreiben, den kleinen Bund Minze reinigen und in sehr feine Streifen schneiden, mit drei Esslöffel Olivenöl und etwas Salz und Pfeffer vermengen.

4. Aus den zwei kleinen Avocados das Fruchtfleisch auslösen, in ein hohes Rührgefäß geben. Eine Zehe Knoblauch vorbereiten, klein hacken und in das Gefäß geben, den Saft einer halben Limette sowie etwas Salz und Pfeffer in das Gefäß geben.

5. Mit einem Schneebesen, Handrührgerät oder Pürierstab, je nach gewünschter Konsistenz, alles zusammen verrühren und dabei in kleinen Tropfen, die 30 Milliliter Olivenöl einarbeiten.

6. Den fertig gegarten Spargel sofort mit dem Limetten-Minzöl übergießen und mit der Avocado-Mayonnaise und Kartoffeln servieren.

