Pizzateig-Rezept vom Weltmeister

Der aktuelle Pizza-Weltmeister Francesco Ialazzo verrät sein Pizzateig-Rezept. Mit nur vier Zutaten gelingt der Teig für eine leckere Pizza aus dem heimischen Backofen.

Zubereitungszeit: Arbeitszeit: 20-25 Min.

Ruhen: 8-12 h

Backen: 10-15 Min. Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Francesco Ialazzo

Zutaten für 6-7 Pizzen:

1 l Wasser

1,3 kg Mehl (Typ 405)

2-3 g Frischhefe

50 g Salz

Zubereitung

1. Circa Dreiviertel des Wassers in eine große Schüssel gießen. Den Rest des Wassers vorerst beiseite stellen.

2. Die frische Hefe in das Wasser geben und vollständig auflösen.

Wichtig: Das Salz nicht direkt mit der Hefe vermischen, da sie sonst nicht ihre erwünschte Funktion erfüllt!

3. Das Mehl hinzugeben und den Teig vorsichtig mit den Händen kneten bis eine einheitliche Masse entsteht.

4. Das Salz hinzufügen und erneut den Teig kneten.

5. Das restliche Wasser hinzugeben und den Teig ausgiebig kneten.

Tipp: Den Teig aus der Schlüssel nehmen und auf einer geeigneten, bemehlten Fläche weiter kneten. Der Teig wird solange geknetet bis er nicht mehr an den Händen kleben bleibt und eine glatte Struktur aufweist.

6. Den Teig mit einem nassen Tuch umwickeln und 15 bis 20 Minuten ruhen lassen.

7. Den Teig portionieren und die Teigkugeln bei Raumtemperatur erneut 8 bis 12 Stunden ruhen lassen.

8. Etwas Mehl auf eine Arbeitsfläche geben und aus den Kugeln Pizzen formen.

9. Tomatensoße auf die Pizzen streichen und beliebig belegen.

10. Die belegten Pizzen bei etwa 250 Grad circa 10 bis 15 Minuten backen. Die Backzeit kann je nach Ofen und Einstellung variieren.

In der Regel gilt: Je heißer desto besser und schneller ist die Pizza fertig. Meist lässt sich am Rand der Pizza erkennen, ob die Pizza bereits fertig ist. Daher ist es ratsam, gelegentlich einen Blick in den Ofen zu werfen.

Wer einen Pizzastein besitzt, kann gerne auf diesen zurückgreifen. Zu beachten ist, dass sich in diesem Fall die Backzeit verkürzen kann.

(Anmerkung der Redaktion: Die Mengenangabe 2 bis 3 Gramm Hefe ist richtig, auch wenn in vielen Pizzateig-Rezepten oft noch mehr Hefe zum Mehl gegeben wird. Dadurch geht der Teig natürlich schneller auf. Wenn man den Teig 12 Stunden gehen lässt, reicht jedoch auch die angegebene Menge aus. Ein weiterer Vorteil: Die lange Gehzeit macht den Teig verträglicher. Auch die 50 Gramm Salz auf 1,3 kg Mehl sind richtig. Runter gerechnet auf eine Pizza bleiben dadurch rund 7 Gramm Salz pro Pizza. Das Salz steuert die Bildung von Enzymen und unterstützt die Hefe beim Gehen. Für den neapolitanischen Teig sollte man 2,5 bis 3 Prozent Salz berechnet auf die Mehlmenge nehmen. Das sorgt für Stabilität, Elastizität und Feuchtigkeit. Wie viel Salz Sie persönlich zugeben, ist selbstverständlich Ihre eigene Entscheidung. Genauso können Sie auch die Menge der Hefe erhöhen.)

