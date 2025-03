Grünkohlsalat mit Blauschimmelkäse und Walnüssen

Das Wintergemüse Grünkohl hat aktuell Saison. Als Hauptzutat wird er mit Blauschimmelkäse und Walnüssen kombiniert.

Zubereitungszeit: 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Johanna Ott

Zutaten

750 g Grünkohl

20 Lachsschinkenscheiben

150 g Blauschimmelkäse

250 g rote Zwiebeln

20 Walnusshälften

2 weiche Birnen

75 ml Apfelessig

2 l Wasser

20 g Zucker

1 TL Korianderkörner

5-6 Pimentkörner

Schwarzer Pfeffer

Öl

Salz

Zubereitung

1. Grünkohl von den Stielen streifen und gründlich (zwei bis drei Mal) in reichlich kaltem Wasser waschen. Zwei Liter Wasser mit Salz in einem großen Topf zum Kochen bringen und Grünkohl darin fünf Minuten blanchieren. In einem Sieb abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken. Mit beiden Händen den Kohl gut ausdrücken und in drei bis vier Zentimeter breite Streifen schneiden.

2. Anschließend zwei Esslöffel Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Den Lachsschinken kurz darin anbraten, aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Die Walnüsse in derselben Pfanne kurz anrösten, aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.

3. Zwiebeln schälen, in feine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit drei Esslöffel Öl andünsten. Eine Prise Salz zugeben und den Zucker über die Zwiebeln geben, bei mittlerer Hitze etwas karamellisieren lassen. Mit dem Apfelessig ablöschen und etwas einköcheln lassen, vom Herd nehmen.

4. Korianderkörner, Pimentkörner und schwarzer Pfeffer im Mörser fein zerkleinern und zu den Zwiebeln geben. Anschließend auch den Grünkohl zu den Zwiebeln und den Gewürzen in die Pfanne geben.

5. Den Blauschimmelkäse in Würfel schneiden (2x2 Zentimeter), die Hälfte der Käsewürfel auf den Kohl geben und mit der Marinade gut vermengen. Die Birnen schälen, entkernen und in acht Stücke schneiden.

6. Den Salat auf Portionsteller oder auf einer großen Platte mit den restlichen Käse, Schinkenscheiben, Birnenschnitze und Walnüssen dekorativ anrichten. Lauwarm servieren.

