Gegrillter Grünspargel mit Gambas

Würziger grüner Spargel nach japanischer Art. So gelingt er!

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Carsten Dorhs

Zutaten Grüner Spargel mit Gambas:

2 EL Sesamöl

1 Bund grüner Spargel, in Stücke geschnitten

1 rote Paprika, in Streifen

2 Zwiebeln, in Streifen

12 Gambas, küchenfertig

2-3 EL Teriyaki-Soße

2 Kaffirblätter

1/2 TL Ingwer, gerieben

1 Bund Koriander

Wir empfehlen, dieses Gericht im Wok auf dem Grill zuzubereiten, da das Gemüse so

kurz und schnell heiß wird, wodurch Nährstoffe und Aromen besser erhalten bleiben. Dies ist allerdings nur mit einem Wok ohne Plastik- oder Holzteilen möglich. Zur Not kann man den Wok (oder eine Pfanne mit hohem Rand) auch auf den Herd stellen – mit leicht verändertem aber trotzdem gutem Ergebnis.

So geht's:

1. Den Grill auf ca. 200°C erhitzen.

2. Den Wok auf dem Grill erhitzen, ungeschälten grünen Spargel, Gambas und das restliche Gemüse in den Wok geben.

3. Das Sesamöl erst nach dem Gemüse in den Wok geben, da es sonst verbrennen kann. Wenn alles gut angebraten ist, die Kaffirblätter, Ingwer und Koriander dazugeben.

4. Die Teriyaki-Soße unterrühren und den Wok direkt vom Grill nehmen, da die Soße sonst verbrennt.

