Geschmorte Rehkeule auf Wasabi-Erbsenpüree

Wasabi-Erbsenpüree sorgt für den exotischen Kick, Buchenpilze, Blaubeeren und eingelegter Hokkaido-Kürbis runden das Festessen ab.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 4 Stunden Koch/Köchin: Ole Trautner

Zutaten:

Fürs Schmoren:

1 Stück Rehkeule ca. 2 Kg

2 kleine Zwiebel in Würfel

2 Karotten in Würfel

3 Stangen Staudensellerie in Würfel

2 EL Tomatenmark

2 EL Preiselbeeren

300 ml Rotwein

2 l Wasser

200 ml Sojasauce

Gewürze nach Geschmack: Wacholder, Piment, Sternanis, Anis und Fenchelsaat.

Für das Wasabi-Erbsen Püree:

1 kg junge Erbsen (TK)

2 kleine Zwiebeln, in Würfelchen geschnitten

400 ml Milch

Salz und Pfeffer

Eine Hand voll Glattpetersilie

5 Blätter Minze

1 TL Wasabi

Für die Garnitur:

200 g Blaubeeren, halbiert

300 g Buchenpilze

1/2 Hokkaidokürbis, in dünne Scheiben geschnitten

Für den Einlege-Fond:

100 ml Wasser

100 g Zucker

100 ml heller Essig

Zubereitung:

Die Rehkeule von allen Seiten mit Salz und Pfeffer gut würzen und in einem Bräter scharf anbraten. Rehkeule aus dem Bräter nehmen und dafür Gemüse in den Bräter geben. Anbraten, bis es goldbraun ist.

Nun wird das Gemüse mit dem Tomatenmark tomatisiert und mit dem Rotwein abgelöscht. Etwas reduzieren lassen, dann die Rehkeule wieder in den Topf geben.

Mit Wasser und Sojasauce bedecken und bei 160 Grad Ober-/Unterhitze im Ofen zwei Stunden lang schmoren.

Für das Wasabi-Erbsenpüree, werden die Zwiebelwürfel in Öl angedünstet und mit der Milch abgelöscht. Erbsen zugeben, mit Salz und Pfeffer gut würzen kurz weichkochen. Danach mit Petersilie und Minze fein mixen und mit Wasabi bis zur gewünschten Schärfe würzen.

Für den eingelegten Kürbis alle Zutaten für den Fond zusammen aufkochen und mit Nelken und Sternanis würzen, den Kürbis heiß damit übergießen und vier Stunden ziehen lassen, am besten in einem Einmachglas.

Die Buchenpilze in Olivenöl mit Thymian und etwas Knoblauch anbraten und leicht mit Salz würzen. Nicht zu lange braten, lieber kurz und knackig.

Die Blaubeeren halbieren und zum Schluss zu den Buchenpilzen geben.

Nach dem Schmoren wird die Rehkeule in feine Scheiben geschnitten, leicht gesalzen und gepfeffert, auf einen Teller gelegt und beiseite gestellt. Nun wird der Schmorfond durch ein Sieb passiert und reduziert, mit Preiselbeermarmelade verfeinert und mit einem Esslöffel Mondamin abgebunden. Jetzt kommen die geschnittenen Scheiben von der Rehkeule wieder in die Sauce. Noch einmal aufkochen und ziehen lassen.

