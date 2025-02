Früher in Rente? Reicher in Rente? Neue Regeln clever nutzen

Weitere Pläne, späteren Renteneintritt attraktiver zu machen

Die Bundesregierung plant weitere Anreize, um Menschen länger in Arbeit zu halten. Sie sollen hier exemplarisch anhand von „Rudi“ durchgespielt werden.

Rudi könnte im nächsten Jahr in Rente gehen. Er hat jahrzehntelang Beiträge gezahlt und die Regelaltersgrenze erreicht. Aber Rudi will noch etwas weiterarbeiten. Das freut den Staat, der dafür verschiedene finanzielle Anreize setzen will:

Möglichkeit 1: Rudi nimmt zwar seine Rente in Anspruch, arbeitet aber weiter, ohne Rentenbeiträge zu zahlen. Zusätzlich zum Gehalt bekommt er von seinem Arbeitgeber das Geld, das die Firma normalerweise für Renten- und Arbeitslosenversicherung zahlen würde: 10,6 Prozent des Bruttolohns – und das steuerfrei. Macht bei Durchschnittsverdienern rund 400 Euro cash extra im Monat.

Möglichkeit 2: Rudi verzichtet erstmal auf die Rente, arbeitet weiter und zahlt auch weiter Rentenversicherungsbeiträge, in unserem Beispiel zwei Jahre lang. Wenn er dann in Rente geht, kann er auf einen Schlag die Rentenaufschubprämie bekommen: das ist die komplette Rente für die abgelaufenen zwei Jahre plus eine Prämie von rund 8 %. Das macht bei einem deutschen Durchschnittsrentner nach 45 Versicherungsjahren knapp 42.000 Euro. Für diese Summe muss er keine Krankenversicherung zahlen – und es ist sogar im Gespräch, dass sie auch steuerfrei bleiben soll. Das wäre deutlich vorteilhafter als Gehalt und Rente jeden Monat zu beziehen.

Beide Möglichkeiten sind Teil der Wachstumsinitiative der Bundesregierung, aber bislang noch nicht gesetzlich verankert.