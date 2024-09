Erdbeeren selbst pflücken oder im Supermarkt kaufen?

Der Boykottaufruf für spanische Erdbeeren aus dem Doñana Nationalpark geht durch die Medien. Wie nachhaltig ist der Erdbeeranbau in Zeiten von Hitze, Dürre und Wassermangel?

Hitze, Dürre, Wassermangel: Ist die Erdbeere noch zu retten? I Ökochecker SWR

Erdbeeren saisonal und regional zu kaufen ist am nachhaltigsten. Von Ende April bis Anfang September ist in Deutschland Erdbeersaison. Wer heimische Erdbeeren kauft, unterstützt nicht nur die Bauern, sondern spart auch CO2 durch wegfallende Transportwege. Das stimmt so aber nur, wenn man seine Erdbeeren auch saisonal kauft: Das Institut für Energie- und Umweltforschung hat 2020 den ökologischen Fußabdruck von Erdbeeren berechnet. Mit einbezogen wurden Anbau, Verpackung und Transport. Ein Kilogramm deutsche Freiland-Erdbeeren kommen auf 0,3 Kilogramm CO2-Äquivalente. Wachsen sie jedoch außerhalb der Saison in einem beheizten Gewächshaus heran, erhöht sich der CO2-Fußabdruck auf 3,4 CO2-Äquivalente. Er ist also mehr als zehnmal so groß.

Warum es nur wenig Bio-Erdbeeren gibt Aktuell werden in Deutschland auf circa 15.000 Hektar Erdbeeren angebaut. Das entspricht einer Fläche, die fast so groß ist wie Schleswig-Holstein. Der Bio-Anbau spielt in Deutschland mit nur 250 Hektar im Vergleich zu 15 000 Hektar eine untergeordnete Rolle und ist seit Jahren rückläufig. Der Grund: Beim Bio-Anbau dürfen keine chemisch-synthetischen Spritzmittel eingesetzt werden. Da die Erdbeerpflanzen aber sehr witterungs- und krankheitsanfällig sind, führt der Bio-Anbau hier zu geringen Erträgen.

Mit Blick auf die Wasserversorgung sind die Anbaubedingungen für Erdbeeren in Deutschland besser als in Spanien, Ägypten oder Marokko. Von dort kommen die meisten Importerdbeeren zu uns. Aber auch die deutsche Landwirtschaft kämpft mit Trockenheit, Hitze und plötzlichem Starkregen.

"Der Klimawandel zeigt auf jeden Fall seine Spuren. Es war in den letzten Jahren deutlich trockener als in anderen Jahren. Das merken wir daran, dass wir mehr bewässern müssen."

Auf ihrem Hof beschäftige man sich deshalb beispielsweise mit Regenauffangbecken. Die Becken können Regenwasser und im Winter auch überschüssiges Grundwasser speichern und bei Bedarf gezielt an die Pflanzen verteilt werden.

Im Freilandanbau werden die Erdbeeren meist auf etwa 30 Zentimeter hohen Dämmen angebaut. Das ist nicht nur für die Ernte nützlich. Die Pflanzen haben so auch eine bessere Wurzelatmosphäre. Jeder Damm hat einen eigenen Bewässerungsschlauch, sodass die Pflanzen je nach Bedarf bewässert werden können. Außerdem ist der Damm um die Erdbeerpflanzen herum mit einer Plastikfolie abgedeckt. Im Zusammenspiel mit der Folie verdunstet so weniger Wasser.

Aber: Die Plastikfolien, auch Mulchfolien genannt, sind meist Einwegprodukte und bestehen beim Erdbeeranbau häufig aus dünnem Polyethylen. Sie sind nicht sehr langlebig und eine potenzielle Quelle für Mikroplastik. Theoretisch könnte die Mulchfolie aber sehr gut recycelt werden. Ein flächendeckendes Rücknahmesystem wird aber gerade erst etabliert.

So baust du deine Erdbeeren selbst an Robuste Erdbeersorten, wie Malwina oder Faith wählen Pro Erdbeerpflanze reicht ein Topf von 20cm auf 20cm. Einen sonnigen Standort wählen Gut gießen, aber Staunässe vermeiden Die Pflanzen ab und zu nach Schädlingen absuchen und sich bei Befall möglichst schnell um eine Lösung kümmern

Neben dem Freilandanbau gibt es noch den geschützten Erdbeeranbau in Deutschland. Darunter zählen sowohl Folientunnel, Stellagen als auch Gewächshäuser aus Glas.

Sogenannte Stellagenkulturen machen in Deutschland 10 Prozent des geschützten Anbaus aus. Die Erdbeeren wachsen freihängend auf angenehmer Pflückhöhe. Da die Erdbeeren nicht auf dem Boden liegen, werden sie seltener krank und es muss weniger Pflanzenschutzmittel benutzt werden. Angepflanzt werden die Erdbeeren in Stellagen nicht in Erde, sondern in Substrat. Das Standardsubstrat besteht im Wesentlichen aus Torf. Das Problem: Torf wird in Mooren abgebaut, den größten Kohlenstoffdioxidspeichern der Welt. Diese werden trockengelegt, um den Torf abzubauen. Dabei wird das gespeicherte Kohlenstoffdioxid wieder freigesetzt. Um den umweltschädlichen Torfeinsatz möglichst gering zu halten, wird inzwischen auch zu torffreien und stark torfreduzierten Substraten geforscht.

Im Vergleich: Der Ertrag im geschützten Anbau ist fast doppelt so hoch wie der Ertrag im Freilandanbau. Im Freiland lag er zuletzt bei etwa zehn Tonnen Erdbeeren pro Hektar, im geschützten Anbau bei achtzehn Tonnen. Noch höher ist der Ertrag in den Stellagen: Nämlich drei Mal so hoch wie der Ertrag im Freiland. Das bedeutet auch, dass bei Stellagenkulturen viel weniger Fläche verbraucht wird, weil mehr Gewinn erzielt werden kann auf kleinerer Fläche. Außerdem verdunstet bei den Stellagenkulturen weniger Wasser, der Wasserverbrauch ist also niedriger. Genauso wie der Pestizideinsatz, der sinkt.

Mehr Ertrag auf geringerer Fläche, das ist das Hauptargument für den geschützten Anbau. Sowohl in Deutschland als auch international geht der Trend deshalb in Richtung geschützte Kulturverfahren. Zwischen 20 und 30 Prozent der Erdbeeren in Deutschland werden mittlerweile in geschütztem Anbau angepflanzt, so Ludger Linnemannstöns, Versuchsleiter am Versuchszentrum Gartenbau in Köln.

"Der geschützter Anbau wird die Zukunft sein. England hat praktisch nur noch geschützte Kulturverfahren, Frankreich auch sehr viel und in Holland sind es etwa 70 Prozent der Produktion."

Umweltschützer kritisieren: Im geschützten Anbau wird zu viel Plastikfolie eingesetzt. Denn folienbedeckte Flächen stehen Vögeln und Insekten nicht mehr als Lebensraum zur Verfügung. Außerdem bestehen die Plastikfolien, wie auch die Mulchfolien, aus dem Freilandanbau, in der Regel aus nicht biologisch abbaubarem Polyethylen. Auf der anderen Seite schützen Folien die Erdbeerpflanzen vor Wettereinflüssen und Schädlingsbefall.

Laut Fachleuten gibt es beim geschützten Anbau trotzdem mehr Vor- als Nachteile für die Umwelt: Weniger Pestizideinsatz, weniger Ertragsausfall und frühere Erntezeitpunkte. Und das bedeutet auch weniger Importerdbeeren. Mit dem Freilandanbau ist das nicht möglich.

"Wir werden wahrscheinlich in näherer Zukunft geschützten Anbau einführen. Wegen der Wetterextreme und weil er ökologische Potentiale beinhaltet."

Die Hälfte der Erdbeeren, die wir in Deutschland essen, kommt gar nicht von hier, sondern wird meist aus Spanien eingekauft. Eine regenarme Region im Vergleich zu Deutschland. Bis ein Kilo Erdbeeren reif ist, brauchen die Pflanzen im Durchschnitt etwa 300 Liter Wasser, also zwei volle Badewannen. Problematisch ist nicht nur der hohe Wasserverbrauch der Erdbeeren, sondern auch wo das Wasser herkommt.

Das Feuchtgebiet Doñana ist in weiten Teilen von Austrocknung bedroht. Nur Gräben und einige wenige der früher zahlreichen Lagunen führen derzeit noch etwas Wasser. Schuld ist die langanhaltende Dürre in Spanien und zu große Wasserentnahme für den Anbau von Erdbeeren sowie Him- und Blaubeeren. dpa Bildfunk Picture Alliance

Im spanischen Doñana Naturschutzgebiet gibt es angrenzende landwirtschaftliche Flächen. Etwa zehn bis fünfzehn Prozent der Erdbeeren, die aus Spanien zu uns transportiert werden, wachsen dort. Der Nationalpark Doñana in Südspanien ist das größte Feuchtgebiet Europas. Trotzdem leidet er unter Wassermangel. Denn: Über 1000 illegale Brunnen zapfen dem Park das Wasser ab. Verwendet wird das Wasser für die Landwirtschaft und daher auch für den Erdbeeranbau. Der Nationalpark gilt daher als Beerengarten Europas. Momentan rufen Foodwatch und Campact dazu auf, die Erdbeeren aus dem Park wegen ihrer schlechten Auswirkungen auf die Umwelt zu boykottieren: