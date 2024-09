per Mail teilen

Aus Krümelhack aus dem Kühlregal lässt sich kein ordentlicher Burger machen. Entweder er klebt nicht oder fällt beim Anschneiden auseinander. Mit trockenem Hack geht das aber besser, wenn man es mit Flüssigkeit richtig aufquellen lässt. Aber da ist der Geschmack in den Tests nicht so gut wie bei Fleisch ausgefallen. Ob Veggie-Hack schmeckt, muss man am besten selbst ausprobieren.