Modelleisenbahnen sind nicht nur ein Kinderspielzeug - manche Wagen und Loks steigen im Laufe der Jahre im Wert. Vielleicht schlummert auf dem Dachboden ja ein echter Schatz.

Auf der Modellbahnbörse in Ladenburg bei Mannheim drängeln sich überwiegend grau- und weißhaarige Männer im Rentenalter um die Tische der rund 30 Verkäufer im gleichen Alter, die hier ihre wertvollen Stücke anbieten.

Zum Beispiel einen Triebwagen von Märklin aus dem Jahr 1932. Der fährt elektrisch, mit Beleuchtung, kostet 900 Euro. Einen Tisch weiter gibt es einen ICE für mehr als 1.000 Euro.

Wertvolle Sammlerstücke auf der Modellbahnbörse

Längst sind die kleinen Loks und Wagen kein Kinderspielzeug mehr, sondern Sammlerobjekte für Erwachsene. Sie werden immer filigraner und detailgetreuer, aber auch teurer. Lohnen sich die hohen Ausgaben über den reinen Spielspaß hinaus? Sind Modellbahnen eine gute Geldanlage?

Bernd Sauerbrey, der die Modellbahnbörse seit 40 Jahren veranstaltet, ist skeptisch. Die Preise für Modelleisenbahnen seien ziemlich in den Keller gegangen. Denn die Nachfrage nach Modellbahnen sinkt. Viele Sammler hätten aufgehört oder seien ins Heim gezogen. "Das reguliert den Preis von alleine."

Junge Leute haben eher weniger Interesse an Modellbahnen

Die Zahl der Sammler nimmt inzwischen ab. Vor 30 Jahren war das noch ganz anders. Dieter Käßer aus Mannheim ist vereidigter Sachverständiger für alte technische Spielwaren. Er erinnert sich: "Die große Zeit der Sammler war so in den 1980er, 1990er Jahren. Da gab es viele Leute, die das als Kinder gerne gehabt hätten und es sich nicht leisten konnten und es im fortgeschrittenen Alter gekauft haben.“

Damals gab es einen regelrechten Boom bei hochwertigen Modellbahnen, den die Hersteller mit scheinbar limitierten Sonder-Editionen noch anheizten. Doch aus der von vielen Sammlern erhofften Wertsteigerung wurde nichts. Der Markt ist heute überschwemmt, auch weil immer mehr Sammlungen aufgelöst werden.

Modelleisenbahn verkaufen: Zustand ist entscheidend für den Preis

Auf der sicheren Seite sind die, die ihre Mini-Loks nur in die Vitrine stellen. Wer dagegen in ein kleines Miniatur-Wunderland aus Holz, Pappmaschee, Gleisen und Mini-Häuschen investiert hat und die ganze Anlage verkaufen will, zahlt drauf.

"Ein Artikel in der Original-Schachtel und so gut wie nie benutzt, ist natürlich mehr wert als ein Artikel in einem arg bespielten Zustand ohne Verpackung."

Wer seine Anlage oder Sammlung auflösen will, kann Loks und Wagen bei einer Modellbahnbörse anbieten. Die gibt es gerade in der Adventszeit zuhauf. Dort werden allerdings Standgebühren fällig, und der Aufwand ist hoch. Einfacher sei der Verkauf über Online-Börsen, rät der Experte.

Fazit: Modelleisenbahnen als Geldanlage?

Wer eine sichere und hohe Rendite einfahren will, sollte nicht in Modellbahnen investieren. Und wer eine vorhandene Sammlung verkaufen will, sollte die Erwartungen nicht zu hochschrauben, meint Joachim Koll, der seit 40 Jahren Kataloge mit Preisbewertungen für alte Märklin-Modelle herausgibt. Für ihn steht der Spaß mit der Modelleisenbahn im Vordergrund.

Wer auf den Wertzuwachs schielt, könne auch Schiffbruch erleiden. "Und wenn es tatsächlich so ist - der Opa ist gestorben, die Enkel haben kein Interesse - dann sollte man zu einer speziellen Auktion gehen. Da bekommt man einen reellen Marktpreis."

Modellbahnbörsen und Ausstellungen von Verbänden und Vereinen

Der Bundesverband Deutscher Eisenbahn-Freunde mit Sitz in Kaufbeuren ist laut Wikipedia eine Dachorganisation für Vereine, die sich mit dem Schienenverkehr, der Verkehrspolitik sowie mit Modelleisenbahnen beschäftigen. Der ehrenamtlich geführte Verein ist mit über 400 angeschlossenen Organisationen und Einzelmitgliedern der mitgliederstärkste Verband von Modelleisenbahnern und Eisenbahnfreunden in Europa.

Zum Beispiel gibt es beim Modellbahnverband Deutschland e.V. neben einem Mitgliederforum auch eine Liste mit kommenden Terminen für Börsen und Ausstellungen.