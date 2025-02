Bekommt man ohne Kreditkarte einen Mietwagen?

per Mail teilen

Immer mehr Banken geben sogenannte Debitkarten aus statt echter Kreditkarten. Beim Buchen eines Mietwagens kann das zum Problem werden.

Haben Sie eine echte Kreditkarte im Portemonnaie? Im Zweifel wissen Sie das gar nicht, denn Sie haben eine Karte, auf der "Mastercard" oder "Visa" steht, und im Alltag reicht das aus. Im Urlaub kann es aber zum Problem werden, denn viele Mietwagenanbieter akzeptieren für die Kaution nur echte Kreditkarten.

Kreditkarte versus Debitkarte - was ist der Unterschied?

Debitkarten sehen aus wie Kreditkarten. Nur das kleine Wörtchen "Debit", das irgendwo auf der Karte steht, weist darauf hin, dass es keine "echte" Kreditkarte ist. Debitkarten werden seit einiger Zeit vor allem von Direktbanken kostenlos angeboten, während Girokarten oder Kreditkarten meist etwas kosten.

Auch wenn sie sich optisch ähneln, Debitkarten funktionieren grundsätzlich anders als Kreditkarten:

Bei einer Kreditkarte wird ein bestimmter monatlicher Betrag als Kreditrahmen eingeräumt. Die finale Abrechnung erfolgt immer am Monatsende.

Bei Debitkarten hingegen wird das Konto sofort belastet. Und genau das wollen Mietwagenfirmen nicht, weil das für sie mehr Arbeit bedeutet.

Ohne echte Kreditkarte kann es vor allem im Ausland zu Problemen am Mietwagenschalter kommen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Kreditkarte: Weniger Aufwand für den Verleiher

Wer einen Mietwagen ausleiht, muss eine Kaution hinterlegen. Diesen Betrag behält der Verleiher ein, für den Fall, dass während der Miete Schäden am Auto entstehen. Wird das Auto unversehrt zurückgebracht, erhält der Kunde die Kaution zurück. Mit einer Kreditkarte funktioniert das sehr einfach: Der Verleiher kann einen bestimmten Betrag blockieren, er wird aber noch nicht abgebucht. Nach der Miete wird der blockierte Betrag wieder freigegeben.

Bei einer Debitkarte hingegen fließt die Kaution direkt auf das Konto des Verleihers, er muss den Betrag im Anschluss an die Miete also wieder zurückbuchen. Und das verursacht zusätzlichen Aufwand.

Akzeptanz von Debitkarten nimmt zu

Immerhin: Die Akzeptanz von Debitkarten bei den Autoverleihern wächst, zumindest von Debitkarten mit Logo von Visa oder Mastercard. Vor allem in vielen europäischen Ländern wird die Debitkarte zum Hinterlegen der Kaution akzeptiert.

Manche Anbieter sträuben sich jedoch noch, Kautionen ohne Kreditkarte zu akzeptieren. In einigen Fällen kann man die Kaution dann stattdessen bar hinterlegen, allerdings kostet das häufig einen Aufpreis.

Akzeptiert mein Mietwagen-Anbieter eine Debitkarte vor Ort am Schalter?

Welche Zahlungsmittel akzeptiert werden ist unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter und kann sich sogar beim selben Anbieter von Land zu Land unterscheiden. Hier hilft die Hotline des Anbieters weiter. Informationen dazu gibt es in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anbieter auf den Webseiten von zum Beispiel bei Avis , Europcar , Budget , Hertz oder Sixt .

In den allermeisten Fällen wird eine Kaution oder eine Sicherheitsleistung bei der Abholung des Fahrzeugs verlangt. Die muss üblicherweise am Schalter mit der Karte bezahlt werden, mit der auch der Wagen gebucht wurde. Nur in seltenen Fällen akzeptieren die Vermieter eine Barzahlung.

Die Bedingungen sind nicht immer leicht zu verstehen, weil von Land zu Land verschiedene Regeln gelten. Umso wichtiger ist es, sich vor der Reise genau zu informieren, welche Karten akzeptiert werden, damit man im Urlaub keine böse Überraschung erlebt.