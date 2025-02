Für wen lohnen sich freiwillige Einzahlungen in die gesetzliche Rente?

"Man erklärt, man möchte eine Rente mit Abschlag erhalten, ist aber nicht an diese Erklärung gebunden, das ist ganz wichtig. Sondern es geht allein um die Möglichkeit, diese Abschläge auszugleichen. Und wenn man später doch ohne Abschläge in die Rente geht, hat man diese Versicherungspunkte sozusagen on top."