Urlaub in Baden-Württemberg: Reiselust steigt

Die Sommerferien in Baden-Württemberg stehen vor der Tür. Die Reiselust im Land ist groß. Wer noch Schnäppchen machen möchte, muss sich beeilen.

Nachdem Corona den Tourismus größtenteils ausgebremst hat, geht es für die Ferienregionen im Land wieder aufwärts. Im vergangenen Jahr wurden zum Beispiel in Baden-Württemberg mehr als 52 Millionen Übernachtungen gezählt - zwar noch etwas weniger als vor Corona, aber deutlich mehr als in 2020 und 2021. Dieses Jahr könnte die Reiselust noch größer sein, da viele in der Pandemie den Urlaub im eigenen Land mehr zu schätzen gelernt haben.

Viele Hotels in Baden-Württemberg ausgebucht

Die Nachfrage ist groß, die Menschen haben Lust auf Sommerurlaub in Baden-Württemberg. Viele Hotels sind schon ausgebucht, wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg mitteilt. Extrem beliebt sind vor allem die klassischen Touristenregionen wie der Schwarzwald, der Bodensee, aber auch Städte wie Heidelberg.

In der Ferienregion Schwarzwald ist der Urlaub auf dem Bauernhof und das Campen besonders beliebt. Zwar sind die Hotels laut Schwarzwald Tourismus bereits gut ausgelastet, es gibt aber noch genügend freie Betten.

Auch in der Region Hohenlohe ist die Nachfrage groß, wie die Touristikgemeinschaft vor Ort bestätigt. Zwar gibt es noch freie Hotelbetten, zum Beispiel in Schwäbisch Hall oder in Künzelsau, aber die Buchungen nehmen zu, je näher die Sommerferien kommen. Wer also seinen Sommerurlaub in Baden-Württemberg verbringen möchte, der sollte nicht mehr allzu lange mit der Buchung warten.

Mitarbeitermangel macht Branche zu schaffen

Der Hotel- und Gaststättenverband in Baden-Württemberg beklagt den Mangel an Mitarbeitern in der Branche. Zwar sei die Zahl der Beschäftigten wieder angestiegen, könne die hohe Nachfrage aber nicht decken. Außerdem habe sich das Buchungsverhalten einiger Gäste verändert, die ihre Urlaubsentscheidung oft erst wenige Tage vor Reiseantritt treffen. Bei hoher Nachfrage und wenig Mitarbeitenden ist es schwer, dieses Bedürfnis zu erfüllen.

Last-Minute-Angebote sind rar

Die klassischen Last-Minute-Angebote, wie man sie von Pauschalreisen ins Ausland kennt, sind in Baden-Württemberg unüblich. Viele Hotels und Ferienregionen im Land bieten allerdings besondere Angebote an, zum Beispiel vier Übernachtungen und nur drei bezahlen.

Trotzdem: Wenn man Glück hat, kann man zum Beispiel auf Internetportalen wie kurz-mal-weg.de oder auch kurzurlaub.de noch Last-Minute-Angebote finden. Die Portale bieten auch Schnäppchen für Baden-Württemberg an. Aber ganz wichtig: Nicht blind buchen, sondern die Angebote überprüfen. Handelt es sich wirklich um Schnäppchen oder ist es nicht doch günstiger, direkt bei einem Hotel anzufragen?