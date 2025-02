per Mail teilen

Ob Hochseekreuzfahrt oder Flusskreuzfahrt, Millionen Passagiere haben sich diesen Reisetraum bereits erfüllt. Doch was kostet eine Kreuzfahrt und wie stark wird die Umwelt belastet?

Wer schonmal eine Kreuzfahrt gemacht hat, dürfte begeistert nach Hause gekommen sein: die Weite des Meers, das Gefühl von Freiheit, jeden Tag eine neue Destination, die Angebote auf dem Schiff - das Essen in den Restaurants, Sport, Kino, Friseur - alles an Bord.

So viel kostet eine Kreuzfahrt

"Je nach Reiseroute und -termin muss man zwischen 150 und 200 Euro pro Tag pro Person rechnen", sagt Tamara Land, SWR Reiseexpertin. Dazu kommt noch der Flug zum Abreiseort, wo das Schiff ablegt, und zurück nach Hause.

Zum Beispiel kosten neun Tage im August im westlichen Mittelmeer für zwei Personen inklusive Flug 4.000 Euro. Das sei schon ein bisschen teurer als normaler Strandurlaub, aber zumindest konkurrenzfähig, erklärt die Expertin. Ihre weiteren Tipps:

"Wer flexibel ist, was Zeitpunkt und Route angeht, kann sparen. Wer nicht flexibel ist, sollte deshalb möglichst früh buchen."

Sparen bei Ausflügen, Getränken, Kabinen

Auch bei einer Kreuzfahrt lässt sich sparen:

So kann man zum Beispiel eine günstigere Innenkabine buchen statt einer teureren Balkonkabine.

Ein zweiter wichtiger Punkt sind die Getränke: Sie sind oft nur teilweise oder auch gar nicht im Preis enthalten. Hier sollte man überlegen, ob es günstiger ist, jedes Getränk einzeln zu bezahlen oder lieber eine Pauschale zu buchen.

Ein dritter Spartipp sind die Ausflüge: Wenn man sich vorab informiert und den Landgang selbst plant, ist es oft günstiger als die von den Reedereien angebotenen Touren.

Fünf Fakten zu Kreuzfahrten Der bisherige Passagierrekord: fast 30 Millionen weltweit. Das war 2019, danach kam Corona.

Die mit Abstand meisten Gäste auf Kreuzfahrtschiffen kommen aus den USA, auf Platz 2 folgen die Deutschen. Sie machen mehr als drei Millionen Passagiere jährlich aus.

Das beliebteste Ziel ist die Karibik - bei den Deutschen aber auch das Mittelmeer, Nordeuropa und die Kanaren.

Die durchschnittliche Reisedauer liegt bei acht bis zehn Tagen pro Kreuzfahrt.

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt bietet Platz für fast 10.000 Gäste und Crewmitglieder.

Kreuzfahrtschiffe sind nicht umweltfreundlich

Das sind die Schattenseiten einer Kreuzfahrt - zunächst die schlechte CO2-Bilanz: In dem schwarzen Rauch, der aus den Schornsteinen von Kreuzfahrtschiffen aufsteigt, steckt eine Menge des Klimagases CO2. Wie viel genau, hängt von Größe, Alter und Ausstattung des Schiffs ab.

Grundsätzlich, sagt das Umweltbundesamt (UBA) , zählen Kreuzfahrten zur klimaschädlichsten Art des Reisens überhaupt. Denn die Schiffe sind schwimmende Kleinstädte, die Unmengen an Energie verbrauchen.

Sie wird durch die Schiffsmotoren erzeugt. Dafür wird Treibstoff verbrannt, und dabei entsteht das Klimagas CO2. Das sind laut UBA auf einer einwöchigen Mittelmeer-Kreuzfahrt pro Passagier so viel wie ein Durchschnitts-Deutscher in einem ganzen Jahr durch die Benutzung von Auto, Bus und Bahn verursacht.

Eine Kreuzfahrt kommt selten allein: Flugreise hin und zurück

Und es kommt noch mehr obendrauf aufs CO2-Konto. Denn Kreuzfahrten sind immer die Summe mehrerer Reisen, weil die Passagiere zunächst zum Schiff an-, und später wieder abreisen müssen.

Weil sich mehr als die Hälfte der deutschen Kreuzfahrtpassagiere im Jahr 2022 für Routen im Mittelmeer, rund um die Kanaren oder in der Karibik entschieden haben, finden An- und Abreise oft mit dem Flugzeug statt. Dabei wird weiteres CO2 in die Luft geblasen - die Klimabilanz der gesamten Reise verschlechtert sich weiter.

Kreuzfahrten schaden der Gesundheit und der Umwelt

Die Luft wird verschmutzt mit gefährlichen Schadstoffen wie Ruß, Feinstaub oder Stickoxid. Der Grund: Laut Naturschutzbund NABU fahren weltweit noch immer Hunderte Schiffe mit Schweröl über die Meere. Das verbrennt besonders dreckig und hinterlässt viele Abgase.

Immerhin: Mit Flüssiggas LNG gibt es eine deutlich sauberere Alternative, was die Rußpartikel bei der Verbrennung angeht, doch dafür wird das Klimagas Methan freigesetzt, was deutlich klimaschädlicher ist als CO2. Erst eine Handvoll Schiffe werden mit LNG betrieben, sie sind nicht mehr als ein Feigenblatt für die Reedereien, solange sie gleichzeitig ihre alten Schiffe weiterbetreiben.