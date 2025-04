Hausgeräte möglichst lange nutzen lohnt sich

Neue Hausgeräte sind oft sparsamer als alte. Doch noch funktionierende Altgeräte auszutauschen, bringt meist nichts fürs Klima. Wann lohnt sich ein Austausch für Umwelt und Geldbeutel?

Oft denkt man ja, wenn ich mir einen neuen Kühlschrank kaufe, dann ist der viel sparsamer als mein alter. Aber stimmt das auch? Und wann lohnt es sich tatsächlich, alte Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Spülmaschine und Trockner gegen neue, sehr sparsame auszutauschen? Das hat das Öko-Institut im Auftrag des Umweltbundesamts untersucht.

Produktion von Hausgeräten verbraucht Ressourcen

Die neue Studie zeigt ganz klar: Wenn ein älteres Gerät noch funktioniert, dann ist es meistens besser, es möglichst lang weiter zu nutzen. Das lohnt sich finanziell und fürs Klima. Das liegt daran, dass die technischen Möglichkeiten, immer noch effizientere Geräte herzustellen, inzwischen einfach begrenzt sind.

Manche Geräte, die vielleicht vor zehn Jahren verkauft wurden, waren ja auch schon nicht schlecht. Dagegen kostet die Produktion von neuen Geräten weiterhin viel CO2 und Rohstoffe. Weil der Strommix in Deutschland immer klimafreundlicher wird, fällt der Stromverbrauch der Geräte ökologisch weniger ins Gewicht als früher.

Nur bei sehr alten und ineffizienten Geräten, die wirklich häufig genutzt werden, kann sich ein Austausch lohnen. In den meisten Fällen ist es laut Umweltbundesamt aber sinnvoller, Geräte möglichst lange zu betreiben - nicht selten rechnet sich sogar auch eine Reparatur.

Stromfresser bei Hausgeräten sollten ausgetauscht werden

Bei Spülmaschinen und Trocknern lohnt sich ein Austausch nur dann, wenn das alte Gerät wirklich ineffizient ist und sehr häufig läuft. Bei Kühl- und Gefriergeräten empfiehlt das Umweltbundesamt, den Stromverbrauch mit einem Messgerät zu prüfen. Das ist nicht teuer und man kann es einfach zwischen Steckdose und Kühlschrank-Stecker stecken, dann zeichnet es den Verbrauch auf. Der lässt sich auf den Jahresverbrauch hochrechnen.

Bei Kühl-Gefrier-Kombis gilt: Ab einem Jahresverbrauch von mindestens 340 Kilowattstunden ist ein Austausch fürs Klima sinnvoll, und erst ab 560 Kilowattstunden rechnet er sich auch finanziell. Solche Werte von 560 kWh aufwärts kommen aber nur bei wenigen, richtig alten Geräten vor. Auch bei Staubsaugern lohnt sich der Austausch nur, wenn das Gerät viel Strom zieht und oft gesaugt wird.

So ist die Studie zu den Hausgeräten entstanden

Die Fachleute vom Öko-Institut in Freiburg haben jede Menge Daten zusammengetragen und ausgewertet: Sie haben zum Beispiel recherchiert, was sehr sparsame Neugeräte kosten, was dagegen Reparaturen kosten und sie haben abgeschätzt, wie sich die Strompreise entwickeln könnten.

Um die Folgen fürs Klima abschätzen zu können, haben sie den gesamten Lebenszyklus der Geräte berücksichtigt, also nicht nur den Energieverbrauch im Betrieb, sondern auch, wieviel Energie nötig ist für die Herstellung und am Ende für die Entsorgung.

Außerdem hat eine Rolle gespielt, dass der Strommix in Deutschland immer grüner wird, also der Anteil an erneuerbaren Energien steigt. Das heißt: Der Strom, den die Geräte in Zukunft verbrauchen, belastet die Umwelt immer weniger. Mit all diesen Infos haben die Fachleute dann durchgerechnet, wann sich ein Austausch wirklich lohnt und wann nicht.