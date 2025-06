Vorhofflimmern: Neue Behandlungsmöglichkeit mit weniger Nebenwirkungen

Pulsed Field Ablation: so wird sie durchgeführt

In der Leistengegend wird ein dünner Kunststoffschlauch, ein sogenannter Katheter, in die Vene eingeleitet und bis hoch ins Herz geführt. Um von der rechten in die linke Herzkammer zu kommen, wird mit einer Nadel die Vorhof-Scheidewand durchstochen.

Unter Röntgendurchleuchtung schieben die Ärzte die Nadel in den linken Vorhof. Dann folgt die Untersuchung mit einem Mikroelektroden-Katheter, um zu prüfen, ob es jenseits der Lungenvenen noch weitere elektrische Störimpulse gibt, die dann auch verödet werden müssten. Dabei wird eine dreidimensionale Landkarte des Herzens erstellt.

Mit dem Pulsed Field Katheder werden die Zellen am Übergang von den Lungenvenen zum Vorhof abgetötet. Die vier Lungenvenen werden so elektronisch vom Vorhof getrennt und können keine elektrischen Signale mehr abgeben.

Der Eingriff dauert in der Regel etwa 45 Minuten.