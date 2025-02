Superfood Ananas: Wie gesund ist die Tropenfrucht wirklich?

per Mail teilen

Die Ananas ist besonders im Winter beliebt. Neben Vitamin C enthält sie auch Mineralstoffe sowie Magnesium, Eisen und Zink. Aber ist sie deswegen gesund?

Die Ananas gilt als Königin der Tropenfrüchte. Nicht nur wegen ihres Aromas, sondern auch weil ihr so viele gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt werden. Wie das meiste Obst enthält die Ananas wertvolle Nährstoffe.

Bromelain und Co.: Das steckt im Superfood Ananas

Neben Vitamin C - 20 Milligramm pro 100 Gramm - enthält die Ananas Vitamin A und weitere Vitamine. Außerdem gehören zu den Inhaltsstoffen viele Mineralstoffe und Spurenelemente wie Kalzium, Kalium, Magnesium, Eisen, und Zink und sekundäre Pflanzenstoffe wie etwa Myricetin, das Diabetes vorbeugen soll. Außerdem steckt in der Südfrucht noch ein besonderes Enzym, das nur dort vorkommt: Bromelain.

Das Enzym Bromelain

"Bromelain wird sogar nachgesagt, dass es entzündungshemmende Wirkungen hat, und dass es Krebs positiv beeinflussen kann."

Das Enzym Bromelain kommt in der ganzen Ananas vor, auch in den Blättern und in der Schale.

Tipp: Im holzigen Strunk steckt sogar mehr Bromelain als im Fruchtfleisch. Deshalb sollte man diesen durchaus mitessen.

Forscher haben außerdem herausgefunden, dass der Bromelain-Gehalt abnimmt, je reifer die Frucht ist. Unreife Früchte enthalten zehnmal mehr Bromelain als die süßen, reifen Früchte. Bromelain ist ein Schutzstoff für die jungen Früchte. Beim Essen merkt man das Enzym am Bitzeln im Mund.

Tipp: Bromelain wirkt so stark, dass eine Marinade aus Ananasstücken zähes Fleisch wieder zart macht.

Hilft Bromelain gegen Krebs?

In den Blättern der Ananas-Pflanze ist der Bromelain-Gehalt besonders hoch. Deshalb wird daraus auch Bromelain-Extrakt gewonnen.

In verschiedenen medizinischen Studien wurde der Extrakt auf seine Wirksamkeit untersucht. Dabei konnte etwa in einer Zellstudie nachgewiesen werden, dass Bromelain aus der Ananas das Wachstum und die Vermehrung verschiedener Krebszellen behindert. Forscher entdeckten im Bromelain zwei Moleküle, die sogar Krebszellen ausschalten könnten.

Die Stoffwechselmedizinerin Daniela Kielkowski hat sich mit Studien zur Ananas beschäftigt. Sie sagt, es fehlen hier noch weitere Studien zur Anwendung am Menschen.

Man hat in Beobachtungsstudien festgestellt, dass die Ananas eben diese Enzyme hat, dieses Bromelain, das durchaus Krebszellen angreifen kann. Aber das sind bisher Vermutungen, Korrelationen, die man beobachtet hatte in Mäusestudien. Und das kann man natürlich noch nicht auf den Menschen übertragen.

Hilft Ananas gegen Knie- und Gelenksschmerzen?

Weil Bromelain zudem entzündungshemmend ist, soll Ananas auch eine positive Wirkung auf die Gelenke haben. Es gibt mehrere Studien, die eine günstige Wirkung von Bromelain auf Kniearthrose zeigen sollen. Laut einer Übersichtstudie berichten Probanden, dass bei ihnen das Bromelain Steifheit und Schmerzen der Arthrose verringert habe und gegen Schmerzen sogar besser als herkömmliche Schmerzmittel geholfen habe.

Professor Christian Knop leitet am Klinikum Stuttgart die Orthopädie - er kennt die Studien, hält die Datenlage aber nicht für ausreichend.

"Ob man echt Vorteile davon hat, wage ich zu bezweifeln."

Professor Christian Knop, ärztlicher Direktor und Facharzt für Orthopädie sagt: "Wenn man sich die Summe der Publikationen anschaut, dann gibt es zwar auch eine kleine Anzahl von klinischen Untersuchungen an Menschen. Die waren aber nicht als so wertvoll zu erachten, dass man jetzt sagen könnte, Bromelain ist der versprochene Wunderwirkstoff, der einem Menschen tatsächlich hilft. Ob man echt Vorteile davon hat, wage ich zu bezweifeln."

Viel wichtiger für die Gelenke sei statt einem einzelnen Wirkstoff, sich insgesamt ausgewogen zu ernähren. Enzyme, Vitamine, Spurenelemente sorgen zusammen dafür, dass unser Körper funktioniert, gesund bleibt und idealerweise nicht krank wird, so Knop.

"Wenn ich zusammenfassen soll, was an den ersten drei Stellen steht für gesunde Gelenke, dann würde ich sagen: Bewegung, Bewegung und Bewegung!“

Hilft Ananas beim Abnehmen?

Von der häufig angepriesenen Ananas Diät zum schnellen Abnehmen rät die Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski übrigens ab. Bei der Ananas Diät nimmt man 1000 Kilokalorien pro Tag nur in Form von frischer Ananas zu sich.