So gesund ist die Brennnessel wirklich

Die Inhaltsstoffe der Brennnesselpflanze sollen etwa bei Nieren- und Harnwegserkrankungen oder bei Gelenkbeschwerden helfen, etwa als Tee. Warum ist das so und was sagen Mediziner?

Statt auf den Kompost lieber in den Kochtopf oder die Tasse: Brennnesseln können zwar insbesondere bei der Gartenarbeit nervige Zeitgenossen sein, doch für unsere Gesundheit bringt die Pflanze aus der Familie der Urticaceae (Brennnesselgewächse) einige Vorteile mit sich.

Weltweit gibt es mehr als 30 Brennnessel-Arten - in Deutschland wachsen vier davon. Bereits seit dem Altertum werden Brennnesseln als Heilpflanze genutzt. So galten in der Antike Brennnesselsamen im Wein als Aphrodisiakum. Im Mittelalter wurden Bäder mit frischer Brennnessel gegen Rheuma empfohlen und ein Brei von frischen Blättern sollte bei Glatzköpfen den Haarwuchs fördern. Heute werden Brennnesseln zum Beispiel als Brennnesseltee, als Pulver, in Kapseln oder als Saft genutzt.

In der Regel ist der Mai die optimale Erntezeit für Brennnesselblätter - noch bevor die Pflanze blüht. Dann enthalten sie besonders viele Wirk- und Aromastoffe. Aufzufinden ist die Brennnessel meist an Wald- und Wegrändern, auf Wiesen und Auen. Wer sie ernten und verarbeiten möchte, sollte Brennnesseln jedoch am besten nicht dort pflücken, wo sich beispielsweise regelmäßig Hunde erleichtern. Besser eignen sich vor Verunreinigungen geschützte Orte wie etwa der eigene Garten.

Damit es beim Pflücken nicht brennt und unangenehme Hautirritationen auftreten: Die Brennnessel richtig anfassen - die Pflanze also am besten in Wuchsrichtung der Brennhaare greifen, also von unten nach oben. Zur Sicherheit empfiehlt es sich allerdings trotzdem, geeignete Handschuhe zu tragen.

In der Küche können die Brennhaare anschließend durch verschiedene Vorgehensweisen ihrer brennenden Funktion beraubt werden: zum Beispiel durch Kochen oder Blanchieren.

Grund für die unterschiedlichen gesundheitlichen Wirkungen der Brennnessel beziehungsweise ihrer Blätter und Triebspitzen sind die jeweiligen Inhaltsstoffe. Dazu zählen unter anderem:

Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium und Kalium.

wie Calcium, Magnesium und Kalium. Vitamin A und Vitamin C - davon doppelt so viel wie in einer Orange.

A und Vitamin C - davon doppelt so viel wie in einer Orange. Eisen und Eiweiß .

und . unterschiedliche Pflanzenfarbstoffe wie Chlorophyll.

Dabei setzt beispielsweise Kalium im Körper Wasser frei und wirkt auf diese Weise harntreibend - etwa als Brennnesseltee. Die Pflanzenfarbstoffe wirken wiederum antioxidativ und entzündungshemmend.

Neben den Blättern lassen sich auch weitere Bestandteile der Pflanze wie die Wurzeln oder die Samen verarbeiten. Brennnesselsamen enthalten dabei unter anderem die Omega-6-Fettsäure Linolsäure und Vitamin E.

Dank ihrer Heilkraft wurde die Brennnessel zur Heilpflanze des Jahres 2022 gekürt. Colourbox COLOURBOX51849745

Die als sekundäre Pflanzenstoffe in den Brennnesselblättern enthaltenen Flavonoide wirken leicht wassertreibend. Hausarzt Dr. Peter Schlüter aus Hemsbach bei Heidelberg ist auf die Heilung von Krankheiten durch Arzneipflanzen spezialisiert. Er setzt bei Funktionsstörungen der Niere oder Blase auf Brennnesselprodukte. "Weil die Brennnesseln mit ihren Inhaltsstoffen dazu führt, dass der Körper mehr Flüssigkeit ausscheidet. Und durch diese erhöhte Ausscheidung wird im Prinzip mehr ausgeschwemmt", erklärt der Mediziner.

Je mehr durch die Niere durchlaufe und je mehr Flüssigkeit ausgeschieden werde, desto mehr Giftstoffe könne die Flüssigkeit mitnehmen. Aus diesem Grund können Brennnesselblätter auch beispielsweise bei einer aufkommenden Blasenentzündung oder anderer Harnwegsinfekte helfen.

"Brennnesselprodukte empfehle ich Patienten, die Blasenprobleme haben."

"Die Brennnessel ist besonders gut zum Entwässern, also sie spült sehr gut durch", erklärt auch Karin Buchart, Ernährungswissenschaftlerin an der Uni Salzburg und Buchautorin. Sie forscht schon seit den 1980er Jahren zu traditionellen Heilpflanzen und deren Wirkungen. Die Brennnessel trage dazu bei, dass sich zwischen den Zellen nicht zu viel Wasser einlagert. Folglich können die Brennnesselblätter beziehungsweise ihre Inhaltsstoffe Personen helfen, die zu dicken Beinen oder zu Ödemen neigen.

"Diese entwässernde Wirkung ist wirklich auch wissenschaftlich nachgewiesen."

In einer kleinen klinischen Studie mit Patienten mit Prostatabeschwerden zeigte ein Extrakt der Brennnesselwurzel einen Effekt - Symptome wurden bei vielen Teilnehmern gelindert und der Harnfluss verbessert. Große Studien fehlen bisher allerdings noch.

Dr. Karin Buchart, Ernährungswissenschaftlerin Uni Salzburg SWR

Neben ihren entwässernden Eigenschaften hat die Brennnessel dank ihrer Pflanzenfarbstoffe auch eine entzündungshemmende und antioxidative Wirkung. Laut Buchart ließen sich damit entzündliche rheumatische Erkrankungen wie Arthritis behandeln. Auch in der Fachliteratur werde die Anwendung von Brennnessel gegen Arthritis empfohlen. Nach den Ergebnissen klinischer Herstellerstudien soll die entzündungshemmende Wirkung von Brennnessel-Extrakt bei Arthrose- und Rheumapatienten belegt sein. Unabhängige Studien gibt es hier allerdings noch nicht.

Bei Gelenkbeschwerden empfiehlt Schlüter Brennnesseln, entweder als Brennesseltee oder zum Einreiben. Dafür am besten die frischen Blätter selbst verarbeiten und einen Sud herstellen. Dazu laut dem Mediziner frische Brennnesselblätter in siedendem Wasser kochen und daraus einen Auszug machen. Anschließend noch etwas länger einkochen, so entstehe ein konzentrierter Sud.

Dieser könne zum einen getrunken und zum anderen direkt auf die Gelenke aufgetragen werden. Helfen könne die Brennnessel so bei Gelenkbeschwerden jeglicher Art, ob es Arthrose sei oder ein entzündlicher Prozess.

Mit Blick auf die Risiken der Brennnesselpflanze weiß Hausarzt Schlüter: "Die Menge macht das Gift. Das gilt immer. Und das gilt natürlich auch für Brennnessel-Produkte." Wer also zu viel Brennnessel zu sich nimmt, laufe Gefahr, dass über die Urinausscheidung zu viel Elektrolyte ausgeschieden werden.

Zur Vorsicht bei Brennnesseltee rät Ernährungswissenschaftlerin Buchart bei Personen, deren Herz oder Nieren gesundheitlich beeinträchtigt sind. Aber auch gesunde Personen sollten Brennnesseltee nur wie eine Kur anwenden, sonst wirke er zu stark austrocknend.

Die gezackten Blätter können als Grundlage für Salate, Suppen oder Pestos verwendet werden oder als ergänzende Note in Omeletts, Quiches oder einem grünen Smoothie. Brennnesselsamen schmecken vor allem geröstet im Müsli, Joghurt oder Salat.

Isotonisches Stärkungsmittel

Instagrammerin Dajana Krüger stellt mit den gesammelten Brennnesselblättern ein isotonisches Stärkungsmittel mit Essig und Honig her: ein sogenanntes Oxymel. Dafür vereint sie im Mixer zu gleichen Teilen Brennnessel, Essig und Honig.

"Essig und Honig ziehen super diese Inhaltsstoffe aus der Brennnessel heraus, vor allen Dingen eben auch die Vitamine, Mineralstoffe, Eisen, Eiweiß. Und das ist so ein richtiger Power-Lieferant", erläutert Krüger. Das Stärkungsmittel könne dann direkt als Shot eingenommen oder mehrere Esslöffel in Wasser aufgelöst werden.

Brennnessel-Limo

Für das Frühjahrs- oder Sommergetränk kommen zur Brennnessel noch Äpfel und Zitronensaft und eine große Menge Wasser. Viel Wasser ist für Dajana Krüger ein wichtiger Bestandteil der Limo, da die Brennnessel harntreibend wirkt und so ihr Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht bleibt. Manchmal fügt sie ihrer Limo auch andere Frühjahrskräuter wie Giersch, Vogelmiere, Gänseblümchen oder Löwenzahn hinzu.

Die Inhaltstoffe der Brennnessel sind bekannt und die Anwendung als Brennnesselsud oder Brennnesseltee nicht kompliziert. In mehreren unabhängigen Studien mit Probanden wurde die entwässernde Wirkung der Brennnessel bereits belegt.

Die schmerzlindernde Wirkung bei Gelenkbeschwerden konnte bisher jedoch nur in klinischen Herstellerstudien gezeigt werden. Menschen mit Herz- oder Nierenproblemen sollten Brennnesseln in Maßen verwenden.