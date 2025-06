Schulterschmerzen – wie wird man wieder beweglich und schmerzfrei?

Hinter Schmerzen in der Schulter steckt oft ein sogenanntes Impingement-Syndrom. Kann Physiotherapie helfen? Wann wird eine Schulter-OP nötig?

Schmerzen in der Schulter gehören zu den häufigsten Beschwerden – oft steckt ein sogenanntes Impingement-Syndrom dahinter. Dabei drückt bei bestimmten Armbewegungen der Knochen auf eine Sehne, was zu Entzündungen führt. Die gute Nachricht: In bis zu 95 % der Fälle hilft gezielte Physiotherapie – ganz ohne OP. Doch wie finde ich die richtige Behandlung? Und was tun, wenn doch operiert werden muss? Doc Fischer informiert.

