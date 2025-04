Rückenschmerzen durch verengten Wirbelkanal: Was tun?

per Mail teilen

Spinale Stenosen sind Engstellen im Wirbelsäulenkanal, die starke Schmerzen im Rücken und bis in die Beine verursachen. Welche Übung, Physiotherapie oder Operation hilft?

So entsteht eine Spinalkanalstenose

Etwa jeder fünfte über 60 Jahre ist davon betroffen, fast immer an der Hals- oder der Lendenwirbelsäule: ein verengter Wirbelkanal in der Wirbelsäule. Jeder Wirbel hat ein Loch. Weil die Wirbel übereinander liegen, bilden sie einen Kanal, durch den das Rückenmark und die Nerven verlaufen. Im Alter kann es durch Verschleiß zu Veränderungen kommen, die den Kanal einengen. Eine solche "Spinalkanalstenose" kann auch die Nerven einengen und dann starke Schmerzen verursachen. Die Diagnose erfolgt über eine Magnetresonanztomografie, MRT, auf der der Arzt die Verengung des Wirbelkanals gut erkennen kann.

Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich: Der verengte Wirbelkanal in der Wirbelsäule mit eingeklemmten Nerven des Rückenmarks wird deutlich. SWR

Der Verschleiß beginnt oft an den Bandscheiben. Im Alter trocknen sie aus und verlieren an Höhe. Sie können sich auch in den Kanal vorwölben. Die Wirbelgelenke verändern sich arthrotisch, die Knochen wuchern und drücken auf die Nerven.

Auch die hinten liegenden Bänder sind oft verdickt - noch ein Platzproblem für den Spinalkanal. Ein sogenannter Gleitwirbel kann den Wirbelkanal zusätzlich verengen. Dabei handelt es sich um einen instabilen Wirbel, der sich zum Kanal hin verschiebt.

Symptome der Stenose: Schmerzen im Rücken und in den Beinen

Die Beschwerden, ausgelöst durch die Verengung, treten meist in Rücken und Beinen auf. Auch Empfindungsstörungen sind möglich, selten sogar Lähmungen. Fast immer strahlt der Schmerz in die Beine aus, vor allem beim Gehen. Betroffene spüren dann einen ziehenden Schmerz vom Gesäß bis zum Vorderfuß und müssen deshalb Rücken und Beine häufig entlasten. Meist sind beide Beine betroffen, seltener kommt es zu starken, einschießenden Schmerzen in nur einem Bein.

"Das sind die lehrbuchartigen Symptome, auch das Stehenbleiben müssen nach einer kurzen Gehstrecke. Wenn man sich dann vorneüber beugt oder in die Knie geht und dabei die Wirbelsäule beugt, wird es meistens besser."

Behandlung mit Medikamenten und konservativer Therapie

In Deutschland gibt es mittlerweile rund 100 zertifizierte Wirbelsäulen-Zentren . Oft arbeiten verschiedene Fachrichtungen eng zusammen, zum Vorteil der Patienten.

Eine Stenose muss in der Regel nur behandelt werden, wenn sie Beschwerden verursacht. Dann kann man therapeutisch viel erreichen. Besonders gut lässt sich schmerzlindernd arbeiten: Über Entlastungspositionen und entlastende Übungen. Durch Physiotherapie wird der Patient mobilisiert, damit er sich wieder freier bewegen kann. Durch Übungen wird gezielt die tiefe Rückenmuskulatur trainiert. Das hilft auch gegen Gleitwirbel.

Physiotherapie: Einfache Übung für die Rückenmuskulatur

Die Physiotherapeutin Ulrike Robitschek erklärt eine einfache Übung, die den Schmerz lindern kann und den Rücken stabilisiert. Dabei steht die Patientin aufrecht und gerade, hält das vor ihr fixierte Theraband mit der rechten und der linken Hand fest.

Die Physiotherapeutin erklärt: "Das Brustbein schaut stolz nach vorne. Währenddessen zeichnen die Hände rechts und links neben dem Körper kleine Bewegungen, vor und zurück." Wichtig dabei ist, dass der Oberkörper aufrecht und gerade nach vorne ausgerichtet bleibt. Nur die Arme ziehen das Theraband abwechselnd nach vorne und hinten.

Physiotherapie gegen Rückenschmerzen durch verengten Wirbelkanal - schon einfache Übungen können helfen. SWR

Operation an der Wirbelsäule bei starken Einschränkungen

Mit Medikamenten und Physiotherapie kommen Betroffene oft lange zurecht. Falls nicht, kann bei stark eingeschränkter Lebensqualität eine Operation sinnvoll sein. Dabei wird der Spinalkanal unter Vollnarkose und minimal-invasiv erweitert. Etwa acht von zehn Stenose-Patienten mit klarer Indikation geht es nach der Operation, einer Schonzeit und Reha besser. Dank moderner minimalinvasiver Verfahren sind Komplikationen wie Nervenverletzungen oder Wundinfektionen sehr selten geworden. Der Standardeingriff sollte aber von einem erfahrenen Chirurgen durchgeführt werden.

Über einen kleinen Schnitt am Rücken werden Mikroinstrumente eingeführt und am Spinalkanal Platz geschaffen. Das Ziel der Operation ist eine sogenannte Dekompression, das heißt: eine Druckentlastung. Und zwar dort, wo der Wirbelkanal und die Nerven eingeengt sind. Knöcherne Verkalkungen, verdickte Bänder oder störendes Bandscheibengewebe werden entfernt. Die Grundstruktur des Wirbels bleibt aber erhalten.

Wirbel mit Schrauben stabilisieren: Versteifen - ist das nötig?

Manchmal ist es auch nötig, Schrauben einzusetzen, um den operierten Wirbel zu fixieren, eine sogenannte Versteifung. Verschiedene Ärzte haben unterschiedliche Konzepte und Arbeitsweisen. Manche Ärzte meinen, dass unbedingt versteift werden muss, wenn eine kleine Instabilität vorhanden ist.