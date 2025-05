Hula-Hoop im Trend: Wie effektiv ist das Fitness-Workout mit Reifen?

per Mail teilen

Regelmäßiges Hula-Hoop-Training soll Bauch- und Rückenmuskulatur stärken und beim Abnehmen helfen. Mit welchen Übungen Anfänger beginnen – und welche Wirkung das hat.



Popstar Beyoncé macht es, Basketball-Ikone Shaquille O'Neal ebenfalls – und in den sozialen Medien tun es ihnen Tausende gleich: Hula-Hoop, also das Kreisenlassen eines Reifens um die Hüften, das viele vermutlich noch aus Kindertagen kennen.

Hula-Hoop soll Muskeln aufbauen und die Körpermitte kräftigen, Rückenschmerzen lindern, beim Abnehmen helfen und sogar eine schlanke Taille zaubern. Ist dieser Reifen also mehr als nur ein Kinderspielzeug und tatsächlich ein echtes Fitness Gerät? Welche Wirkung hat ein Hula-Hoop-Workout – und was müssen Anfängerinnen und Anfänger beachten?

Abnehm-Challenges und Youtube-Workouts: Hula-Hoop wieder im Trend

Die Ursprünge des Reifenkreisens gehen weit zurück, früher wurden etwa Holzreifen oder Bambusreifen als Spielgeräte verwendet. Ein kalifornischer Spielzeughersteller hat 1958 dann den sogenannten Hula-Hoop auf den Markt gebracht, einen Reifen aus Kunststoff.

„Hula“ ist ein Hawaiianischer Tanz – zusammen mit dem englischen Wort für Reifen, also „Hoop“, ergibt das den Namen „Hula-Hoop“. Nun erlebt er eine Renaissance als Fitness-Gerät.

Studien: Hullern bzw. Hoopen stärkt Bauch- und Rückenmuskulatur

Denn Studien zeigen etwa, dass durch regelmäßiges Training mit dem Reifen die Bauch- und Rückenmuskulatur gestärkt und den Taillenumfang reduziert werden kann. So zeigte beispielsweise eine kleine Untersuchung der University of Waterloo in Kanada vor einigen Jahren, dass ein über sechs Wochen hinweg sehr regelmäßig durchgeführtes, intensives Hula-Hoop-Workout zur Verringerung des Hüftumfangs beitragen kann.

Und im Rahmen einer finnischen Studie zeigte sich, dass durch das regelmäßige Training mit einem Hula-Hoop-Reifen mit Gewicht etwa eine Verringerung des Bauchfetts und eine Stärkung der Rumpfmuskulatur erreicht werden konnte. Das wiederum kann die Körperhaltung verbessern und Rückenschmerzen verringern. Andere Studiendaten zeigen eine verbesserte Lendenwirbelstabilität.

Kalorien reduzieren und Abnehmen mit Hula-Hoop?

Auch wer abnehmen will, kann ein Training mit dem Reifen versuchen. In den sozialen Medien rufen zahlreiche Menschen zu sogenannten Hula-Hoop-Challenges auf – also regelmäßigen Workouts über mehrere Wochen hinweg.

So hat eine Studie des American Council und Exercise etwa gezeigt, dass Hula-Hoop-Training ordentlich Kalorien verbrennt. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Studie waren es durchschnittlich 210 Kilokalorien in 30 Minuten. Das ist vergleichbar mit intensivem Cardio-Training wie Step-Aerobic und Tanzen – und kann so tatsächlich beim Abnehmen helfen.

Studiendaten der Mayo Clinic in den USA zeigen außerdem, dass dreimal 30 Minuten Hula-Hoop pro Woche die Herzfrequenz signifikant erhöhen und die kardiovaskuläre Ausdauer verbessern kann. Das ist förderlich für die Herz-Kreislauf-Gesundheit und kann das Risiko für Herzerkrankungen verringern.

Für wen eignet sich Hula-Hoop – und welchen Effekt hat es?

Ob oder wie stark das Hula-Hoop-Training sich auf die eigene Fitness, auf Bauch- und Rückenmuskeln oder Kalorienverbrauch auswirkt, hängt stark davon ab, wie häufig, wie lange und wie intensiv man mit dem Reifen trainiert.

Hula-Hoop eigne sich vielleicht gerade für jene, die Bewegung und Stärkung wollen, ohne sich komplett zu verausgaben, sagt Sportmediziner Matthias Krüll vom Zentrum für Sportmedizin Berlin. Hula-Hoop sei eine Ausdauersportart, so dass dabei durchaus auch Fett verbrannt werde. Es sei aber keine „hoch intensive Sportart“ etwa wie das Joggen, durch das man mehr Fett verbrenne, so der Mediziner.

Das ist, glaube ich, für diejenigen eine super Sportart, die nicht so in die Belastungsspitzen wollen. Das ist super für diejenigen, die ein bisschen Probleme mit den Gelenken oder mit dem Rücken haben. Es kräftigt auch die Rumpf-Muskulatur. Ich bewege mich, ohne völlig fertig zu sein, ohne völlig außer Atem zu kommen. Und das bei einer guten Bilanz.

Hula-Hoop Tipps für Anfänger: Reifen und Übung

Der Einstieg ins „hoopen“ oder „hullern“ ist einfach: Es braucht dazu nur einen Reifen, etwas Platz und vor allem Übung. Anhand von Video-Anleitungen im Netz lassen sich sogar komplexere Workouts oder Übungen nachmachen. Mancherorts gibt es sogar auch angeleitete Hula-Hoop-Trainings. Dort werden sogar ganze Choreografien einstudiert, ähnlich wie bei Aerobic.

Die Auswahl an Reifen ist allerdings groß: es gibt kleinere und größere, leichtere und schwere mit Gewicht. Für Anfänger werden eher größere Reifen empfohlen, da sie sich langsamer drehen.

Wer etwas Übung hat und ein intensiveres Training möchte, kann zu einem Hula-Hoop-Reifen mit Gewicht greifen.

Um Verletzungen vorzubeugen, empfiehlt sich vor dem Workout zudem ein wenig Aufwärmung - etwa durch Arm- und Hüftkreisen oder ein paar Hampelmänner.

Wichtig sind zudem ein stabiler Stand und Anspannung: Wenn der Reifen um die Hüften kreist, sollte man die Bauchmuskeln anspannen. So bleibt der Reifen auch länger oben.