Oft sind Bewegungsmangel und falsche Ernährung Ursache für Darmträgheit. Ballaststoffe aus Gemüse, Vollkorn und Hülsenfrüchten sowie ausreichend Flüssigkeit können helfen.

Fast jeder Fünfte leidet unter Darmträgheit - oft mit unangenehmen Folgen wie Völlegefühl, Bauchschmerzen und Verstopfung. Trotzdem wird kaum darüber gesprochen.

Wird der Darm träge, kann das viele Ursachen haben und nicht nur zur Belastung, sondern auch richtig gefährlich werden. Wir zeigen, was hilft – und welche Rolle Ernährung, Bewegung und Flüssigkeitszufuhr spielen. Und wir räumen mit einigen Mythen über Ernährung und Verdauung auf.

Lebensbedrohlich: Komplikationen bei nicht behandelter Verstopfung

Ein gesunder Darm arbeitet rhythmisch und unterstützt die Verdauung. Die Gründe für eine sogenannte Obstipation - der medizinische Fachbegriff für Verstopfung - sind vielfältig.

Was viele nicht wissen: Was mit einer harmlosen Verstopfung anfängt, kann zu ernsthaften Komplikationen führen. Denn im schlimmsten Fall kann eine nicht behandelte Obstipation zu einem Darmverschluss führen.

„Ein solcher Darmverschluss ist eine lebensbedrohliche Erkrankung und erfordert in aller Regel eine sofortige Operation, um den Patienten am Leben zu erhalten“, erklärt Professor Rudi, Gastroenterologe und Chefarzt für Innere Medizin am Brüderklinikum Julia Lanz Mannheim.

Wann muss man bei Darmträgheit zum Arzt – bei welchen Symptomen?

Mediziner sprechen dann von sogenannten Warn- oder auch Alarmsymptomen. Das kann Blut im Stuhl sein, Übelkeit, aber auch blutende Hämorrhoiden, ein plötzlicher Wechsel der Stuhlgewohnheiten und starke Bauchschmerzen.

Die Symptome können auch auf ein schwerwiegendes Problem hindeuten wie zum Beispiel Darmkrebs oder auch Darmverschluss.

Wann der Darm wirklich zu träge ist - und wann nicht

Dr. Miriam Stengel, Gastroenterologin und Chefärztin der Klinik für Innere Medizin am Klinikum Sigmaringen, erklärt: „Stuhlgang ist etwas ganz Individuelles. Zwischen dreimal täglich bis nur dreimal pro Woche ist alles im Bereich des Normalen. Das heißt, solange ich keine Beschwerden habe und gut damit zurechtkomme, bin ich auch erst mal nicht krank.“

Wer ist häufiger betroffen von Darmträgheit: Männer oder Frauen?

Dr. Stengel weiß, Frauen sind häufiger von Verstopfung betroffen. Das kann an den Hormonen liegen. Zum Beispiel in der Menopause oder auch am Ende der Schwangerschaft leiden Patientinnen häufig unter Verstopfung. „Es kann aber auch sein, dass Frauen einfach häufiger zum Arzt gehen und sich mit diesem Problem an ihre Ärzte wenden.“

Warum Stress für die Darmgesundheit eine Rolle spielt

Stress spielt definitiv eine Rolle, sagt die Expertin. Er bewirkt viele verschiedene Dinge im Körper. Stress gehe aber auch mit einem schlechteren Verhalten einher.

„Wir schlafen weniger, wir essen vielleicht schlechter, nicht mehr so abwechslungsreich. Und das kann sich auch auf die Darmfunktion auswirken“, erklärt Gastroenterologin Dr. Stengel.

Wie sich schlechter Schlaf auf die Darmtätigkeit auswirkt

Von einem Zusammenhang zwischen fehlendem Schlaf und Darmträgheit ist die Chefärztin überzeugt. Sieben bis acht Stunden Schlaf täglich wäre das Optimum – das schaffe aber nicht jeder. Die Expertin weiß, prinzipiell haben auch Schichtarbeiter häufiger Probleme mit dem Stuhlgang.

Auch nach Flugreisen oder bei Jetlag - also zu wenig Schlaf bei Reisen - sei zum Beispiel bekannt, dass es vorübergehend zu Verstopfung kommen kann.

Verstopfung ist kein Problem vor allem älterer Menschen

Die Gastroenterologin sieht in der Darmträgheit kein altersspezifisches Problem. Viele junge Menschen leiden ebenfalls darunter und suchen deshalb ärztliche Hilfe, nicht nur Ältere.

Hilft dem Darm eine bestimmte Art von Bewegung oder Übungen?

„Jede Bewegung hilft“, versichert Dr. Stengel. Bewegungen in den Alltag einzubauen, macht Sinn – wie etwa Treppensteigen oder Tanzen bei der Hausarbeit.

Wer sich nicht mehr so gut bewegen kann oder dauerhaft im Bett liegt, hat beispielsweise die Möglichkeit, Fahrrad zu fahren im Bett oder auch Bauchmassagen anzuwenden.

Mikrobiom-Therapie: Können Probiotika oder Präbiotika die Verdauung stabilisieren?

Mit Mikrobiom-Therapie sind Therapien gemeint, die die Bakterien im Darm beeinflussen können. Probiotika sind förderliche Bakterien zum Einnehmen. Sie werden zwar nicht in der Leitlinie empfohlen, aber es ist bekannt, dass sie gute Effekte bringen können.

Präbiotika sind Futter für die Darmbakterien wie etwa Ballaststoffe. Es macht Sinn, das auszuprobieren.

Alternative Methoden: Atem- oder Entspannungstechniken von Yoga oder Meditation

Auch Yoga oder Meditation können die Darmtätigkeit positiv beeinflussen – wie bereits zum Thema Stress besprochen. Atemübungen, progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training helfen, Stress zu reduzieren und wirken sich deshalb auch gut auf die Darmgesundheit und das Bauchgefühl aus.

Helfen Naturheilkunde und traditionelle Heilmethoden wie TCM oder Ayurveda?

Die traditionelle chinesische Medizin, also TCM, und Akupunktur werden in der Leitlinie zumindest so weit erwähnt, dass es einige Studien gibt, die zeigen, dass es positive Effekte hat - als komplementäre Verfahren zusätzlich zu den etablierten Methoden. Dr. Stengel sagt: „Patienten oder Betroffene können das gern ausprobieren.“

Therapie von Darmproblemen: Bringt Stuhltransplantation Erfolg?

Stuhltransplantation wird bei Verstopfung nicht empfohlen, so die Fachärztin. Es gibt einige wenige Studien dazu, die aber technisch nicht glaubhaft sind. Insofern spielt diese Methode bei der Verstopfung noch keine Rolle.

Neurologische Erkrankungen, die zu Verstopfung führen können

Neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose können zu Darmträgheit führen. Auch diese Verstopfungen werden mit Abführmitteln behandelt, um für Erfolg zu sorgen.

Darmträgheit im Alter hat spezielle Gründe

Darmträgheit und Verstopfung kann im Alter zunehmen, ein schleichender Prozess. Auch hier spielen Faktoren wie Bewegungsmangel eine Rolle, aber zudem die Einnahme und die Nebenwirkungen von Medikamenten und eine veränderte Darmflora.

Zum altersbedingten Muskelschwund und dem Verlust von Muskelfasern, die den Darm umkleiden, kommen veränderte Nervenfunktionen des Darms. Der Transport der Nahrung gerät ins Stocken.

Professor Jochen Rudi ist Gastroenterologe und Chefarzt für Innere Medizin am Brüderklinikum Julia Lanz Mannheim. Als Experte für Darmträgheit im Alter weiß er, dass zusätzlich zum Verlust der Darm-Muskelkraft im Alter weitere Faktoren für Verstopfung hinzukommen können - etwa die Veränderung des sogenannten Mikrobioms.

Der Experte erklärt: „Unter Mikrobiom verstehen wir die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm. Und da wissen wir, dass im Alter ab 70 Jahren eine Verschiebung zwischen den Bakterienklassen stattfindet.“

Abführmittel: Vorurteile ausräumen

Zur Therapie bei Darmträgheit und Verstopfung gehört - neben viel Trinken und richtiger Ernährung - in manchen Fällen auch der Einsatz von Abführmitteln, bei Bedarf auch dauerhaft. Professor Rudi widerspricht hier einem weitverbreiteten Vorurteil und betont, eine Langzeittherapie mit Abführmittel sei möglich.

Der Darm gewöhne sich eben nicht an die Therapie und es komme auch nicht zu einer Abhängigkeit. „Das ist nachgewiesenermaßen falsch. Wer eine Obstipation hat, muss unter Umständen lange - möglicherweise lebenslang - eine Therapie mit Abführmittel durchführen.“

Ernährungs-Tipps: Wenn der Darm träge ist - so wird er wieder flott

Ernährungsexperte und Diätassistent Sven Bach berät in seinen Praxen in Stuttgart und Horb am Neckar auch Patienten, die an Verstopfung leiden und deshalb mehr auf die Ernährung achten müssen. Bach empfiehlt eine ballaststoffreiche Kost, um den Darm wieder in Schwung zu bringen - mit viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten sowie ausreichend Flüssigkeitszufuhr.

Flohsamenschalen und eine schrittweise Umstellung der Ernährung können zusätzlich helfen. Weit verbreitete Mythen über Ballaststoffe – etwa, dass sie dick machen oder sofort wirken – sind wissenschaftlich nicht haltbar.

Wenn Patienten, gerade 50 plus, Darmprobleme haben, liegt das laut Bach daran, dass auch der Darm älter wird und nicht mehr die großen Mengen an Essen verträgt wie früher. Das Essen muss etwas besser vorbereitet sein für den Magen.

Lebensmittel, die die Verdauung anregen

Um einen trägen Darm wieder flott zu bekommen, rät der Ernährungsexperte Sven Bach zu ganz bestimmten Nahrungsmitteln:

Ballaststoffe, vorwiegend pflanzliche, von Gemüse je nach Saison

Ballaststoffe aus Hülsenfrüchten, stellvertretend Kichererbsen

beim Obst ist Pektin wichtig, ein löslicher Ballaststoff, zum Beispiel im Apfel

Ergänzend sind Quarkprodukte sinnvoll: Sie enthalten Milchsäurebakterien und sind gut für die Darmflora.

Beim Brot empfiehlt Bach einen Vollkornanteil von mindestens 50 bis 60 Prozent.

Ganz wichtig bei trägem Darm: viel trinken.

„Und das zusammen in der Komposition ist einfach wichtig für die Darmgesundheit“, weiß der Diätassistent.

Ernährung: ein Tagesplan gegen Darmträgheit

Geheimtipp zur Unterstützung: Flohsamenschalen

Sven Bach empfiehlt ergänzend Flohsamenschalen. Sie binden Wasser, quellen auf, machen den Stuhl weicher und erleichtern damit den Weg durch den Darm.

„Wichtig bei den Flohsamenschalen ist, nicht überdosieren - also nicht einfach löffelweise nehmen. Und ordentlich dazu trinken, ganz wichtig.“

Die Flohsamenschalen kann man ins Müsli geben oder sie mit Wasser trinken. Zwei Mal drei Gramm pro Tag, empfiehlt Bach – zum Beispiel zum Frühstück und am Abend.

Falsche Mythen zum Thema ballaststoffreiche Ernährung:

„Ballaststoffe machen dick“

Sven Bach, Diätassistent, widerspricht diesem Vorurteil. „Ballaststoffe machen nicht dick und belasten auch grundsätzlich nicht. Sie helfen sogar, um abzunehmen.“ Ballaststoffe sorgen für eine Füllung im Magen und dadurch für ein gutes Sättigungsgefühl. „Also deswegen keine Dickmacher, eher Schlankmacher.“

„Ballaststoffe machen Blähungen“

Sven Bach, Diätassistent, weiß es besser. „Ballaststoffe reinfüllen, ohne Sinn und Verstand, dann kann es zu Blähungen kommen. Man sollte, wenn man die Darmgesundheit verbessern möchte oder auch Verstopfung hat, die Ballaststoffe langsam einschleichen - einführen sozusagen.“ So kommt es auch nicht zu Blähungen.

„Ballaststoffe helfen sofort gegen Verstopfung“

Der Ernährungsexperte erklärt, warum das nicht sofort klappt. „Das kann man nicht verlangen, von heute auf morgen.“ Einmal Haferflocken essen reicht nicht, um eine langanhaltende Verstopfung zu beseitigen. „Der Darm braucht erstmal Zeit, um sich an die Ballaststoffe zu gewöhnen und sich aufzubauen und sich zu sortieren.“

Ballaststoffreiche Ernährung steht also an oberster Stelle, auch wenn sich viele mit einer Ernährungsumstellung schwertun. Die gute Nachricht: Schnitzel, Pizza und Co. sind auch bei Darmträgheit in Maßen erlaubt.