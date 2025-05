Basische Hautpflege: Wie sinnvoll ist sie?

per Mail teilen

Ist basische Kosmetik gut für die Haut oder womöglich sogar schädlich? Was braucht die Haut an Pflege?

Basische Kosmetik: gut für die Haut?

Die Werbung für Basische Hautpflege verspricht viel: sie soll die Haut “beruhigen”, “Säuren neutralisieren” und “streichelzarte Haut” machen!

Basische Kosmetik gibt es als Badezusatz, Duschgel, Seifen und Cremes.

Die Werbung dafür funktioniert gut, sagt Wirtschaftssoziologe Oliver Erichiell: “Säure ist etwas, wenn man sich nicht auskennt, wo man erst mal sagt: Säure ist schlecht, Säure tut nicht gut. 'Basisch' dagegen vermittelt den Eindruck, dass wir mehr oder weniger in einem Bereich sind, der neutral ist und neutral ist etwas, wo ich den Eindruck habe: das ist etwas Gutes."

Aber ist es das auch?

Die Haut mag es sauer!

Für die Dermatologie-Professorin Claudia Borelli von der Uniklinik Tübingen ist basische Hautpflege keine gute Idee: "Die Haut mag es sauer und die Haut sollte auch leicht sauer gepflegt werden. Also mit Reinigung, Waschemulsionen, Waschsyndets, die eher im sauren Bereich sind. Weil die Haut bei Hauterkrankungen in diesen basischen oder alkalischen Bereich geht – und das ist nicht das, was für die Haut gesund ist."

Was ist ein guter pH-Wert für die Haut?

“Ein guter pH-Wert der Haut oder der natürliche pH-Wert der Haut liegt so zwischen 4 und 5,5, also im sauren Bereich. Er bewirkt, dass die Hautbarriere funktioniert”, so Pharmazeutin Prof. Dominique Lunter von der Universität Tübingen.

Durch das saure Milieu schützt sich die Haut vor Krankheitserregern, es verhindert, dass diese in die Haut eindringen können.

Unsere Haut schützt sich selbst

Unsere Haut verfügt eigentlich über eine geniale eigene Schutzschicht, mit der sie uns gegen Keime und Erreger von außen schützt: Die Epidermis. Sie ist die oberste unserer drei Hautschichten.

Die Epidermis wirkt wie eine Art Mauer, die ständig von unten neu nachwächst. Für eine Rundumerneuerung braucht die Epidermis rund vier Wochen.

Eine wichtige und gleichzeitig empfindliche Rolle in diesem System spielt das Sebum, ein dünner Fettfilm oben auf der Epidermis.

Sebum – unsere hauteigene Pflegecreme

Sebum ist nichts anders als Talg und eine tolle, körpereigene Pflegecreme – wenn die Talgdrüsen nicht gerade, wie etwa in der Pubertät, zur Überproduktion neigen.

Der Talg sorgt gemeinsam mit Milchsäuren aus unserem Schweiß und bestimmten Aminosäuren der Haut für den sauren pH-Wert.

Basische Pflege schädigt auf Dauer unsere Haut

Basische Kosmetik hat einen höheren PH-Wert als die Haut. Zwischen 8,5 und 9,5. Verwendet man sie regelmäßig, kann das auf Dauer den Säureschutzmantel schädigen.

Akne betrifft ungefähr zehn Prozent der Erwachsenen. Für viele ist diese Erkrankung der Talgdrüsen der Haut auch im Erwachsenenalter oft schambehaftet. Adobe Stock 1493956084 | iStockphoto

Prof. Claudia Borelli, Dermatologin: "Dann steigt der PH-Wert an und geht in einen Bereich, wo wir ihn nicht haben wollen, eben in den Bereich, wo der PH-Wert bei Erkrankungen liegt. Akne, Rosazea-Patienten, Neurodermitis-Patienten, atopisches Ekzem – sie haben alle einen erhöhten pH-Wert. Das heißt, die Haut im ungesunden Bereich ist alkalisch und man macht wahrscheinlich eher etwas kaputt damit, dass man erhöhte-pH-Wert-Produkte verwendet."

Mit Säure gegen Hauterkrankungen

Statt schöner, straffer, streichelzarter Haut also eher trockene, rote, schuppige Haut und sogar Pusteln? Hautärzte behandeln solche Hauterkrankungen gerade nicht basisch, sondern zum Beispiel mit Fruchtsäure und Salicylsäure, um den PH-Wert der Haut wieder ins Lot zu bringen.

Wie passt das mit solchen Werbeaussagen zusammen? Das fragen wir die Hersteller. Man antwortet uns (leicht gekürzt):

dm "(...) Das Ziel des ‚Basischen Badesalzes‘ der dm-Marke Mivolis ist es, den pH-Wert des Badewassers für die empfohlene Badedauer von 30 Minuten auf 8,5 bis 9,5 zu erhöhen. Ein maßvoller Gebrauch ermöglicht es, die positiven Effekte des basischen Badewassers optimal zu nutzen, ohne den pH-Wert der Haut dauerhaft zu ändern oder gar den Säureschutzmantel nachhaltig anzugreifen. Der pH-Wert der Haut nach einem basischen Bad reguliert sich bereits nach etwa zwei Stunden auf seine Normalwerte herunter." Müller "(...) Das SilaVit Basenbad ist als frei verkäuflicher Artikel konzipiert, der keine medizinischen Versprechen beinhaltet und nicht apothekenpflichtig ist. Basenbäder haben eine lange Tradition und werden für ihre positiven Eigenschaften geschätzt. Sie finden sowohl in der Kurmedizin als auch im Wellnessbereich exklusiver Hotels Anwendung. Zudem werden sie in einigen Fällen von gesetzlichen und privaten Krankenkassen in Deutschland unterstützt. Uns liegen dermatologische Gutachten vor, die die Verträglichkeit des SilaVit Basenbades bei sachgemäßer Nutzung bestätigen. Seit seiner Einführung haben wir keine Kundenbeschwerden erhalten, was die Zufriedenheit unserer Kunden unterstreicht. (...)" Vitabay "(...)Der Einsatz unserer Produkte erfolgt mit der Absicht, den pH-Wert temporär zu erhöhen, um die Haut von Belastungen durch Säureüberschüsse zu entlasten und die natürliche Barriereschicht zu stärken. Die Entscheidung, ein Basengel mit einem pH-Wert von 8,5 anzubieten, basiert auf wissenschaftlichen Studien und dermatologischen Empfehlungen für spezifische Anwendungsfälle. Diese Produkte sind für die gelegentliche Anwendung gedacht, um die Balance des Haut-pH-Wertes zu unterstützen und nicht für eine kontinuierliche tägliche Nutzung. (...) Alle unsere Produkte durchlaufen strenge dermatologische Tests, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und ihre versprochenen Vorteile effektiv erbringen. Das Basengel wurde speziell für Hauttypen entwickelt, die von einer temporären pH-Wert-Erhöhung profitieren können, wie z.B. bei Akne oder anderen dermatologischen Beschwerden. (...)" Dr. Kade Health Care "(...) Die Hautpflegeprodukte von Sirius verfolgen in der Tat einen anderen Ansatz als klassische Hautpflegeprodukte, da die Produkte bewusst einen leicht basischen pH-Wert besitzen. Dies scheint wegen des physiologisch sauren pH-Werts der Haut kontraintuitiv zu sein. Eine erste wichtige Information in diesem Zusammenhang ist jedoch, dass die Siriderma-Produkte nachweislich den Haut-pH-Wert nicht nachhaltig verändern. (...) Siriderma unterscheidet sich maßgeblich von anderer basischer Kosmetik, besitzt einen postulierten Wirkmechanismus publiziert in einem Peer-Review Journal (…) und zeichnet sich durch eine außerordentliche Verträglichkeit aus, die in zahlreichen dermatest-Untersuchungen für jedes der Produkte belegt wurde (...)" tri.balance "(...) Unser Unternehmen hat ein basisches Hautpflegeprodukt entwickelt, da wir davon überzeugt sind, dass eine ausgeglichene pH-Balance entscheidend für die Hautgesundheit ist. Unsere tri.balance® Basencreme wurde gezielt formuliert, um den natürlichen Säureschutzmantel der Haut zu unterstützen und zu stärken, anstatt ihn zu beeinträchtigen. Hochwertige Inhaltsstoffe garantieren eine effektive Pflege und Schutz der Haut vor äußeren Einflüssen. Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre Verträglichkeit aus und wurden entwickelt, um das natürliche Gleichgewicht der Haut auf schonende Weise zu fördern. Die positive Resonanz unserer langjährigen Kunden bestätigt die Wirksamkeit und Verträglichkeit unseres basischen Hautpflegeproduktes." GREENDOOR Naturkosmetik "(...) Jede Seife – die auch tatsächlich mit Ölen verseift wurde ist von Natur aus basisch. Der PH-Wert liegt hier bei ca. 8,5. Viele unserer Produkte sind auf Basis unserer echten natürlichen Seifen aufgebaut oder werden durch Natron im basischen Bereich eingestellt. Hierbei achten wir streng darauf, dass keine Werte überschritten werden, die zu Hautschäden führen könnten. Unserer Produkte sind Sicherheitsbewertet, dermatologisch getestet und Cosmsos zertifiziert." SANTE Naturkosmetik "(...) Unser SANTE Balance Duschgel hat einen leicht basischen pH-Wert. Die Formulierung unterstützt das Säure-Basen-Gleichgewicht und regt Hauterneuerung sowie Abschuppungsprozesse an. Zudem spendet das Duschgel Feuchtigkeit und versorgt die Haut mit natürlichen Pflegekomponenten, ohne sie zu reizen. Als Ergebnis wird die Haut weicher und geschmeidiger. Die Hautverträglichkeit wurde durch Epikutantest bestätigt."

Wichtig: wer unter Hautkrankheiten leidet, sollte sich Rat vom Dermatologen holen.

Der Marketingexperte Professor Oliver Errichiello beobachtet seit Jahren die Entwicklung in der Kosmetikindustrie. Ihn wundern die vollmundigen Versprechen der Hersteller nicht: "Verkaufen tut sich in der Regel das, was den Eindruck von Wissenschaftlichkeit vermittelt."

Und Werbung mit wissenschaftlichem Anstrich funktioniert besonders gut in den sozialen Netzwerken: Auf Tiktok bewerben die Influencer fleißig die basischen Produkte, mit beispielsweise solchen Aussagen – Zitat: "Umweltgift und eine falsche Ernährung sammeln sogenannte 'saure Schlacken' im Unterhautgewebe an, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken und durch das Fußbad herausgeschwemmt werden können."

Dermatologin Prof. Claudia Borelli sieht solche Aussagen sehr kritisch: "Man sollte genau überlegen: wen habe ich da vor mir? Wenn sich irgendein Dermatologe hinstellt und Tipps gibt, hat es sicherlich eine andere Wertigkeit, als wenn das ein sogenannter Skinfluencer ist, der ja keine Ausbildung in diesem Bereich hat, sondern sich eben etwas eingelesen hat und versucht hat, Daten zu verstehen. Aber wo hat er die Daten her? Das ist nicht trivial. Und deswegen würde ich immer raten, das kritisch zu hinterfragen, was einem präsentiert wird."

Was braucht unsere Haut wirklich?

Die Dermatologin Borelli hat Tipps für eine schöne und gesunde Haut: "Einfach mit einem leicht sauren Waschsyndet oder Waschgel oder Mousse reinigen. Morgens und abends ist schon wichtig, weil es Daten gibt, dass Dieselpartikel braune Flecken, also Lentigenes, Altersflecken, machen”, so Prof Claudia Borelli.

Das Waschgel oder Reinigungsprodukt sollte einen ph-Wert nicht über 5,5 haben oder mit dem Begriff "hautneutral" werben.

Außerdem, je nach Hauttyp, eine ebenfalls hautneutrale Creme verwenden – und im Sommer gegebenenfalls den Sonnenschutz nicht vergessen. Mehr braucht es nicht!

Kann man Haut zu viel pflegen?

Leider ja. Man kann die Haut überpflegen – mit unter Umständen schlimmen Folgen:

Expertinnen:

Dr. med. Claudia Borelli, Dermatologin am Uniklinikum in Tübingen

Prof. Dr. Dominique J. Lunter, Pharmazeutin an der Universität Tübingen