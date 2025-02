Trotz Anklage wegen banden- und gewerbsmäßigem Betrug sind dubiose Handwerker-Vermittler weiter tätig. Wie kann man sich schützen?

Anfang Januar bleibt die Heizung bei Danilo Trijic plötzlich kalt. Über eine Internetsuche landet er auf der Webseite von „Haustechnik Seibel“ in Stuttgart. Er habe angerufen, gesagt, dass es kein Notfall sei und er einen Termin zu den normalen Arbeitszeiten möchte, erzählt Trijic. Wenige Stunden später habe es an der Tür geklingelt. Ein Handwerker habe davorgestanden.

Handwerker kann den Schaden nicht beheben

„Er hat sich dann gleich an die Gastherme herangemacht und versuchte, praktisch die Verkleidung von der Gastherme zu öffnen, was ihm aber nicht gelungen ist. Ja, er hat nur rum geschimpft, ‚hier ist alles zu eng!‘.“ Der Handwerker habe dann festgestellt, dass ein bestimmtes Teil fehle – er den den Fehler also nicht beheben könne. Trotzdem solle Danilo Trijic zahlen.

Keine Reparatur – aber Rechnung über 527 Euro

Auf dem Beleg, den er erhält, ist von keiner Firma Seibel aus Stuttgart die Rede. Stattdessen steht auf dem Briefkopf „Haustechnick A.S.“ aus Hannover. Technick mit „ck“ geschrieben. Die Rechnung hat es in sich. Ihm wird eine Noteinsatzpauschale von 299 Euro berechnet. Und das, obwohl er explizit keinen Noteinsatz haben wollte. Dazu kommen noch Anfahrtskosten von 69 Euro und die Arbeitszeit: 74,90 je angefangene Viertelstunde!

Insgesamt soll Danilo Trijic rund 527 Euro zahlen. Sofort vor Ort, bar oder mit EC-Karte. Er fühlte sich unter Druck gesetzt, sagt er und habe gezahlt.

Benjamin Stillner ist Anwalt für E-Commerce- und Verbraucherschutzrecht. Er findet deutliche Worte für den hohen Preis: „Das würde ich im Bereich der Sittenwidrigkeit ansiedeln. Wenn es vorsätzlich passiert, dann ist es strafbar.“

Wir schauen uns den Vorgang genauer an. Danilo Trijic hat die Reparatur auf der Internet-Seite der „Haustechnik Seibel“ bestellt. „Haus- und Gebäudetechnik für Stuttgart“ steht auf der Homepage. Im Impressum steht allerdings die „Haustechnik Seibel GmbH“ in Bottrop. Recherchiert man weiter kommt man am Ende auf den eigentlichen Firmensitz der Haustechnik Seibel GmbH: Es ist Regensburg. Hier ist die Firma im Handelsregister eingetragen. Es stellt sich allerdings auch heraus: Die Haustechnik Seibel ist insolvent.

Der Insolvenzverwalter sagt auf Nachfrage, das Unternehmen sei nicht mehr tätig. Die Internetseite wird aber offensichtlich weiter betrieben. Werden sogar immer noch Handwerker vermittelt, wie bei Danilo Trijic?

Haustechnik Seibel in Neckartenzlingen?

Unser Reporter probiert die angegebene Telefonnummer aus und gibt vor, einen Heizungsmonteur zu benötigen. „Ok, ich schicke jemanden vorbei“, sagt die Person im Callcenter. Auf Nachfrage sagt sie, der Hauptsitz der Firma sei in Neckartenzlingen.

Tatsächlich ist eine Firma Seibel GmbH & Co. im Handelsregister in Neckartenzlingen eingetragen. Sie gehört allerdings nicht zur insoventen Haustechnik Seibel Gmbh. Das Unternehmen ist Teil eines Firmengeflechts: Hinter der Seibel GmbH & Co. KG steckt die Notdienst-Zentrale24-Beteiligungs GmbH. Dahinter die Heltom GmbH aus Regensburg. Und deren Gesellschafter sind Thomas Mannstaedt und seine Frau. Schon mehrfach haben wir in der Vergangenheit über Thomas Mannstaedt berichtet.

Abzocke mit teuren Handwerkerleistungen | Marktcheck SWR

Der langjährige Chef der Firma „Der Handwerker Engel“ in Regensburg und anderer ähnlicher Firmen steht wegen fragwürdiger Handwerker-Vermittlungsgeschäfte zu hohen Preisen seit Jahren in der Kritik.

Vorwurf: Betrug und Wucher

Vergangenes Jahr wurde Thomas Mannstedt in Regensburg sogar wegen des Vorwurfs des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und Wuchers mit Hilfe der Vermittlung von Handwerkern in über 200 Fällen angeklagt.

Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg beschäftigt sich seit Langem mit Mannstaedt und seinen Praktiken - und hat eine klare Meinung:

„Er ist die Spinne im Netz. Er vermittelt im Grunde genommen diese fliegenden Monteure, die nachher dann die Leute abzocken. Sie sind auch meistens nicht handwerklich ausgerichtet oder ausgestattet, sie haben keine Ausbildungen oder Lehren gemacht.“

Thomas Mannstaedt saß monatelang in U-Haft, ist aber bis zu seinem Prozess wieder auf freiem Fuß. Vier seiner Firmen sind insolvent - dazu gehört auch die Haustechnik Seibel GmbH.

Firmensitz: Reine Scheinadresse

Verlagert er jetzt seine Geschäfte von Regenburg weg, zum Beispiel nach Neckartenzlingen? Wir fahren hin, zum offiziellen Firmensitz der Seibel GmbH & Co. KG und der Notdienst24-Beteiligungs GmbH. Doch statt vor einem Bürogebäude stehen wir vor einem Mehrfamilienhaus. Keiner kennt hier die Firmen. Es gibt weder eine Klingel noch einen Briefkasten mit den Firmennamen. Die Adresse in Neckartenzlingen ist eine reine Scheinadresse.

Wir fragen über seinen Anwalt bei Thomas Mannstaedt nach, möchten mehr über seine Aktivitäten in Neckartenzlingen wissen. Eine Antwort bekommen wir nicht.

Wie er aktuell in die Geschäfte involviert ist, ob er sich auf die Rolle als Gesellschafter beschränkt, ist unklar. Sicher ist nur, dass er und seine Frau wesentlichen Einfluss auf die Firmen haben und an deren Gewinnen mitverdienen können.

Rechtsanwalt Benjamin Stillner: „Allein das Halten von Gesellschaftsanteilen an einer Gesellschaft, die in irgendwelcher Weise strafrechtlich relevant tätig ist, ist für sich genommen noch nicht strafbar. Ich brauche immer einen konkreten Beitrag und hier, bei den vermögensrechtlichen Delikten, Vorsatz.“ Deshalb ist es auch für die Justiz schwierig, einen Strippenzieher im Hintergrund zu belangen.

Ist ein Teil Geldes, das Danilo Trijic für den Handwerker ohne Ersatzteil und ohne Reparatur bezahlt hat, bei Thomas Mannstaedt gelandet? Er hat sich mittlerweile damit abgefunden, die 527 Euro nicht mehr wiederzusehen.

Sauer ist er trotzdem. „Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen eine Lehre für mich gezogen, dass ich wirklich sehr vorsichtig bin mit jeglichen Internetrecherchen von Notservice-Adressen.“

Immerhin: Auf unsere Nachfrage meldet sich der Geschäftsführer der Notdienst-Zentrale24 Beteiligungs GmbH, angeblich aus Neckartenzlingen, und verspricht, den Fall von Danilo Trijic zu überprüfen.

Die Heizung hat mittlerweile ein anderer Monteur repariert. Kosten: 120 Euro inklusive Material.

Die Heizung streikt, das Klo ist verstopft oder man hat sich ausgesperrt: in solchen Situationen ist man für jede Hilfe dankbar. Aber Vorsicht: Unseriöse Unternehmen und Handwerker-Vermittlungen nutzen diese Notsituation aus. Das können Sie tun, um nicht an unseriöse Handwerker zu geraten: