Der Wirsing gart knusprig im Ofen, das Wirsingherz schmort cremig in der Pfanne. Dazu gibt es Pasta und würzige Tofuriegel für den Eiweißbedarf.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Nährwert: Pro Portion ca.: 558 kcal; 30 g EW; 25 g F; 60 g KH; 11,5 g BS Koch/Köchin: Dagmar von Cramm

Zutaten für 4 Portionen:

400 g Tofu

1 (700 g) Wirsing

6 EL Öl

Salz

Rosmarinnadeln

200 g Bandnudeln

1 Zwiebel

100 ml Sojacreme oder Schmand

Pfeffer

ger. Muskatnuss

2-3 EL Kurkumapulver

2-3 EL Currypulver

Zubereitung

1. Den Tofu – wenn nötig - zwischen zwei Brettern trocken pressen, dabei beschweren und Flüssigkeit mit Küchenpapier auffangen.

2. Den Wirsing gründlich waschen, etwa 350 Gramm Außenblätter abtrennen, die Rippen herausschneiden, mit dem Inneren beiseite legen. Die Außenblätter in mundgerechte Stücke schneiden. Mit 2 EL Öl, Salz und Rosmarinnadeln kneten. Den Backofen auf 150 Grad vorheizen. Den Kohl auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech verteilen und in den heißen Ofen schieben. Etwa 25 Min. rösten, bis die Blätter knusprig, aber nicht zu braun sind. Zwischendurch wenden.

3. Die Nudeln in gesalzenem, kochendem Wasser al dente kochen. Abgießen und das Nudelwasser aufheben.

4. Inzwischen die Zwiebel schälen und hacken. Wirsingrippen und -herz samt Strunk im Blitzhacker portionsweise zerkleinern. Alles in 2 EL Öl in einer großen, hohen Pfanne andünsten. Sobald es beginnt zu bräunen, mit etwas Nudelwasser ablöschen. Salz, Pfeffer, Muskatnuss, etwas Kurkuma und Curry zugeben, zudecken und in etwa 25 Minuten garen. Die Sojacreme zugeben, und das weiche Gemüse mit dem Pürierstab cremig rühren, abschmecken.

5. Den Tofu mit Küchenpapier trocken tupfen, horizontal in 3 bis 4 Platten teilen und jede in 4 Riegel schneiden. Curry, Kurkuma und ½ TL Salz mischen, Tofu darin wenden. In einer schweren Pfanne Öl erhitzen und die Stäbchen darin bei kräftiger Hitze von beiden Seiten knusprig braten.

6. Wirsingcreme mit Nudeln mischen, kurz erhitzen. Ofenwirsing darauf türmen und zum Tofu reichen.

