per Mail teilen

Welche Möglichkeiten der Sicherung für's Fahrrad gibt es und was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme?

Inhalt:

Verschiedene Fahrradschlösser

Fahrrad-Alarmanlagen

GPS-Tracker

Fahrradpass-App

Damit das geliebte und häufig auch teure Rad nicht gestohlen wird, sollte es ordentlich gesichert werden. Der ADFC hat hier eine Checkliste zusammengestellt, wie man zusätzlich Diebstahl vorbeugt.

Marktcheck testet Fahrradschlösser Drei passionierte Radfahrer und Radfahrerinnen haben für Marktcheck verschiedene Fahrradschlösser gecheckt. In der Materialprüfanstalt der Universität Stuttgart wurde den Schlössern zusätzlich mit Bolzenschneider, Säge und Winkelschleifer zu Leibe gerückt. Das sind die getesteten Schlösser: Kryptonite Evolution Mini 7

Fischer 85850 Bügelschloss

ABUS Faltschloss Bordo 6000 SH

Elops Faltschloss 500 (Decathlon Eigenmarke)

Prophete 6194 Kettenschloss

Trelock BC380 Kettenschloss Ergebnis des Fahrradschloss-Tests Beim entscheidenden Kriterium Sicherheit am schlechtesten abgeschnitten haben die beiden Kettenschlösser, hier von den Marken Prophete und Trelock. Besser war das Bügelschloss von Fischer. Dem Dieb ordentlich schwer machen es die beiden Faltschlösser von ABUS und Elops sowie das Bügelschloss von Kryptonite. Mit dem Trennschleifer gelingt es den Prüfern jedoch, alle Schlösser in wenigen Sekunden zu durchtrennen. Gegen Hi-Tech-Diebe kommt also kein Fahrradschloss an. Unser Preis-Leistungs-Sieger: Das Elops-Faltschloss von Decathlon zum fairen Preis von knapp 40 Euro.

Die schweren Stahlbügel sind das Beste für die Fahrradsicherheit. Die Markenprodukte sind so stabil gebaut, dass ein gewaltsamer Aufbruchsversuch auf offener Straße kaum Erfolg hat. Allerdings ist das Anschließen an Laternen oder Bäume schwierig.

Panzerkabel und Ketten

Gute Panzerkabel und Kettenschlösser sind fast so sicher wie Stahlbügel, da die Panzerung oder die Kettenglieder ähnlich widerstandsfähig sind. Ihr Vorteil: Sie sind wesentlich flexibler, was das Anschließen an Straßenlaternen ermöglicht.

Faltschlösser

Faltschlösser lassen sich wie ein Zollstock einfach zusammenlegen und gut am Fahrrad befestigen. Die hochwertigen und damit auch hochpreisigen Modelle sind ähnlich sicher wie Bügelschlösser. Wichtig: Immer die längste Version wählen, damit das Anschließen klappt.

In Schweden müssen Fahraddiebe Leitern oder Trampoline dabei haben. Claes Pettersson on Unsplash.

Rahmenschlösser

Rahmenschlösser reichen als alleinige Diebstahlsicherung nicht aus. Sie sind nur eine Art „Wegfahrsperre“. Für einen kurzen Besuch beim Bäcker kann es reichen, das Hinterrad zu blockieren. Allerdings nur, wenn man sein Rad im Auge behält. Darüber hinaus eignen sie sich als zusätzliche Sicherung und haben den Nebeneffekt, dass das Hinterrad gegen Teileklau gesichert ist.

Spiralkabelschlösser

Für die dünnen Spiralkabel gilt das gleiche wie für Rahmenschlösser: Besser als nichts – aber man sollte sein Rad immer im Auge behalten.

Was von einem Fahrraddiebstahl übrig blieb: Ein sauber durchtrenntes Kabelschloss. dpa Bildfunk picture alliance / Timm Schamberger/dpa

Bremsscheibenschlösser

Für Motorräder gibt es sie schon länger, jetzt sind sie auch für Fahrräder mit Scheibenbremsen auf dem Markt. Bremsscheibenschlösser werden durch die Löcher in der Bremsscheibe geführt und blockieren zuverlässig das betreffende Rad.

Sie verbinden Fahrradschloss mit Alarm – für Diebe kaum zu erkennen. Fahrradschlösser mit Alarm sind mit integrierten Bewegungssensoren ausgestattet, die alle Bewegungen des Rades überwachen. Fummelt ein Dieb am Rad herum oder versucht, es wegzutragen, ertönt ein 110 dB-lauter Alarmton bis zu 30 Sekunden lang. Bei weiterer Manipulation setzt sich der Alarm fort, so dass der Kriminelle kontinuierlich bei seinem Plan gestört wird.

Teilweise ist ein Fahrradschloss mit Alarm an eine Smartphone-App gekoppelt. Dann erhält der Fahrradbesitzer eine sofortige Mitteilung auf das Smartphone. Dazu muss sich der Besitzer aber meist in Empfangsreichweite aufhalten.

Tipps von der Fahrrad-Expertin des ADFC

Die Fahrradexpertin Gudrun Zühlke vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) rät, bei einem teuren Fahrrad zwei Schlösser verschiedenen Typs zu benutzen, da jeder Dieb auf eine Schlossart spezialisiert sei.

Auf dem Markt sind verschiedene Systeme von GPS-Systemen zur Diebstahlsicherung. Die GPS-Tracker sind an unauffälligen Stellen am Fahrrad angebracht, zum Beispiel im Rücklicht. Wird das Rad geklaut, lässt es sich mittels des GPS-Signals und mit Hilfe einer App wieder auffinden.

Was tun, wenn das geklaute Rad dank GPS vor einem steht?

Gudrun Zühlke vom ADFC rät, das Fahrrad zunächst mit einem eigenen Schloss zu sichern und dann die Polizei anzurufen. Auf keinen Fall solle man sein Fahrrad „zurückklauen“. Das GPS-System habe den Vorteil, dass man sein Rad rasch wiederfinde, wenn ein Gelegenheitsdieb es zwei, drei Straßen weiter schiebt. Bei organisierten Banden helfe auch das GPS-System nicht viel. Banden bringen geklaute Räder meist schnell ins Ausland und zerlegen sie oftmals auch in Einzelteile.

In der Fahrradpass-App sind alle Daten, die zur Identifizierung eines gestohlenen Rades benötigt werden, gespeichert. Dadurch können die Daten im Notfall schnell an die Polizei oder an die Versicherung weitergeleitet werden. Man kann diese Angaben aber auch auf einem Stück Papier notieren und abheften und dazu noch Fotos machen.