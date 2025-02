So wird das Fahrrad fit für den Frühling

per Mail teilen

Wenn es wärmer wird, holen viele ihr Rad aus dem Keller. Aber: Was sollte man am Fahrrad überprüfen, bevor es losgeht? Die drei wichtigsten Checks für ein sicheres Fahrrad.

Was sollte ich beachten, wenn ich ein Fahrrad nach längerer Zeit aus dem Keller hole?

Da sollte ich vor allem drauf achten, ob die Reifen versprödet sind, das heißt, ob sie porös geworden sind. Das kann passieren, wenn das Rad längere Zeit mit wenig Reifendruck gestanden ist. Und das sieht man häufig gar nicht gleich. Oft sieht der Reifen auf den ersten Blick noch gut aus, weil das Profil noch in Ordnung ist. Wenn man dann aber den Reifen etwas hin und her biegt, sieht man unter Umständen, dass der Reifen an der Seite aufgerissen ist. Das ist eine gefährliche Sache, denn wenn ich den Reifen aufpumpe und losfahre, kann der irgendwann platzen und das kann zu bösen Stürzen führen.

Was sollte regelmäßig am Fahrrad gecheckt werden?

Zunächst mal sollte ich schauen, ob alle Bauteile am Rad noch fest miteinander verschraubt sind. Der Klassiker ist, dass der Schnellspanner offen ist, also die Klemmvorrichtung, mit der das Laufrad festgeklemmt ist. Es kommt tatsächlich häufig zu Unfällen, weil Leute mit einem offenen Schnellspanner fahren und dann während der Fahrt ein Rad verlieren.

Zweitens sollte ich den Reifendruck überprüfen und schauen, ob sich das Laufrad dreht, ohne irgendwo zu schleifen.

Und drittens sollte ich die Bremsen kontrollieren. Da gibt es einen einfachen Trick. Man zieht den Bremshebel zum Lenker so weit es geht und schaut: Wie groß ist dann der Abstand zwischen Bremshebel und Lenker? Das sollten ungefähr zwei Zentimeter sein. Wenn der Abstand zu groß oder zu klein ist, kann man das mit der Schraube an der Bremse einstellen. Bei Felgenbremsen muss man dann noch kontrollieren, ob der Bremsbelag genau auf den Felgen aufliegt.

Diese drei Dinge – Verschraubungen, Reifen und Bremsen checken – kann man eigentlich in 90 Sekunden machen.

Moderatorin Hendrike Brenninkmeyer zeigt, wie es geht.

Schrauben an Lenkern und Rädern sollten immer genau gecheckt werden, bevor es mit dem Fahrrad nach dem Winter losgeht. Dan Russo / Unsplash

Was muss ich bei einem Pedelec regelmäßig überprüfen?

Zwei Dinge sollte ich am besten vor jeder Fahrt mit dem E-Bike checken:

Erstens sollte ich am Akku rütteln und schauen, ob der richtig festsitzt. Man glaubt es kaum, aber es kommt tatsächlich immer wieder vor, dass Leute den Akku während der Fahrt verlieren. Zum anderen wird auch Akku-Diebstahl immer mehr zum Thema.

