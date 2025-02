Bei den Eulen geht es derzeit heiß her: Beim Spaziergang kann man Waldkäuze oder Uhus bei der Partnersuche hören oder beobachten. Welche Parks, Felder oder Wälder ideal sind.

In diesen Tagen - bei den doch noch recht kühlen Temperaturen - verspüren Eulen schon Frühlingsgefühle. Deshalb: Wer Lust auf Liebe hat, der sollte in den Abendstunden ab in die Natur. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kann man mit etwas Glück und Kenntnis acht Eulenarten bei der Partnersuche beobachten. Das sei hochromantisch, sagt Falknerin Jennifer Raab aus Neuhemsbach in der Pfalz:

Gerade jetzt, während der Balzzeit bringt auch mal das Männchen dem Weibchen Futter und zeigt: Hey, ich kann dich versorgen. Ich bin ein richtig toller Partner.

Eulen kuscheln auch - und singen

Die Eulen kuscheln auch oder putzen sich gegenseitig. Sie stehen eng zusammen auf einem Ast oder auf dem Boden, beschreibt die Falknerin. Das sei schon richtig schön zu sehen.

Nicht nur die Optik ist dabei ansprechend. Hinzu kommt noch Gesang. Mit Singen startet nämlich bei den Eulen die Partnersuche. Martin Rümmler, Vogelschutzexperte beim Naturschutzbund (Nabu), gibt einen kleinen Einblick: Der Waldkauz mache dieses typische "Huhuu". Den Laut kennt man aus Filmen, oft ist er genau dann zu hören, wenn es in einer Szene im Freien "unheimlich" oder "bedrohlich" wird.

Das Weibchen hat meist einen lauten und schrillen Ruf, der eher wie "Quit" klingt. Der Uhu klingt so ähnlich wie sein Name, wenn man ihn langzieht und dabei etwas pustet.

Tapes von der Partnersuche und vom Liebesspiel

Den Uhu hat Kalle Nibbenhagen, der den YouTube-Kanal "Ornithologie für Anfänger" betreibt, nicht nur bei der Partnersuche, sondern auch beim eigentlichen Liebesritual gefilmt. In einem Video berichtet der Emmendinger begeistert von einem relativ kurzen Akt:

Und auf einmal habe ich gemerkt, wie Erregungsrufe kamen. Dass die Abstände immer kürzer wurden: Hu, Hu, Hu - und auf einmal kam das Männchen von hinten. Es gab eine kurze Paarung, wie das Männchen da kurz auf dem Weibchen rumturnt - und weg.

Eulen lieben nicht nur im Wald

Wer Eulen im Liebestaumel finden will, muss wissen, wo sie am liebsten leben. Je nach Eulenart ist dies unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall nicht immer nur der Wald, sagt Nabu-Vogelschutzexperte Martin Rümmler.

Sein Tipp: "In der tiefsten Innenstadt wird es vielleicht etwas schwierig." Aber wenn dort etwa Grünflächen groß genug seien und entsprechend Nagetiere und andere Vögel als Nahrung vorhanden, dann hätte man gute Chancen, auch auf Waldkäuze zu treffen.

Steinkäuze und Schleiereulen haben andere Lebensräume

Um den Steinkauz beim Liebesspiel zu erleben, müsse man in bestimmte Lebensräume gehen - etwa in offene Landschaften. Sehr gerne halte sich der Steinkauz auch in Streuobstwiesen auf.

Schleiereulen finde man eher in der Agrarlandschaft, weil die Tiere vornehmlich in einer offenen Landschaft auf Jagd gehen, so Rümmler.

Tolle Begegnungen mit Uhus am Boden

Uhus, die größte heimische Eulenart, gelten als besonders erfinderisch bei der Nistplatzwahl. Wenn sie etwa keine Felsen finden, brüten sie durchaus auch in Greifvogel-Nestern oder sogar am Boden. Nabu-Vogelschutzexperte Rümmler: "Da kann man ganz tolle Begegnungen haben, wenn man solche Vögel mal zufällig trifft.

Eulen-Alarm durch den Eichelhäher

Allerdings nur in den Abendstunden. Eulen sind nachtaktiv. Wenn andere Vögel schlafen gehen, fangen Eulen gerade erst an. Außerdem gibt tatsächlich so eine Art "Eulen-Alarm" vom Eichelhäher. Der Vogel wird auch Wächter des Waldes genannt. Er macht durch seinen Warnruf auf Eulen, aber auch andere Greifvögel aufmerksam.

Wenn Raben meckern

Wenn man den Eichelhäher-Alarm im Wald vernimmt und Aktivität in Baumkronen oder Felsformationen wahrnimmt, besteht tatsächlich die Chance, eine Eule zu entdecken. Auch meckernde Raben können ein Hinweis sein.

Wer ganz nah an Eulen ran möchte, kann auch eine Eulen-Wanderung machen. Solche Naturerlebnisse werden bundesweit angeboten. Falknerin Jennifer Raab spaziert regelmäßig mit Interessierten durch den Pfälzer Wald. Zunächst werden in der Falknerei die Eulen rausgeholt und ihre Charaktereigenschaften erklärt. Jeder Teilnehmer kann sich dann seine "passende" Eule aussuchen.

Wir haben auch ganz nette Eulen. Wir haben etwas anspruchsvollere Eulen.

Die Tiere haben auch unterschiedliche Gewichtsklassen. Ganz kleine Eulen wiegen nur 100 Gramm, der Uhu bringt eineinhalb Kilo auf die Waage. Die Teilnehmer der Wanderung bekommen einen Falknerhandschuh. Darauf steht dann die Eule - bereit für den Spaziergang.

Welche Eulenarten leben im Südwesten?

In Baden-Württemberg sind nach Angabe des Naturschutzbundes acht Eulenarten heimisch:



Uhu - das ist die größte Art

- das ist die größte Art Waldkauz, Waldohreule und Schleiereule sind mittelgroß

und sind mittelgroß Steinkauz, Sperlingskauz, Raufußkauz eher kleiner

eher kleiner Zwergohreule - extrem selten

Eulen haben ein gemeinsames Problem: Wälder, Offenland, Feuchtwiesen, Moore und Streuobstwiesen schwinden zunehmend. "Und damit auch der Lebensraum der Eulen. Illegale Vergiftung oder Verfolgung tun ein Übriges“, so NABU-Ornithologe Stefan Bosch.