Ein Jahr nach dem russischen Gaslieferstopp

per Mail teilen

Ende August 2022 drehte Russland endgültig den Gashahn zu. Der Gaslieferstopp galt als Horror-Szenario. Doch Deutschland hat seither seine Gasversorgung breiter aufgestellt.

Unterm Strich ist Deutschland ganz gut ohne russisches Gas zurechtgekommen. Immerhin gab es keine Gasmangellage im vergangenen Winter und es wurden Alternativen zum russischen Gas gefunden. Die extreme Abhängigkeit, die wir vor dem Krieg in der Ukraine hatten, ist vorbei. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht die Gasversorgung erfolgreich auf ein neues Fundament gestellt.

Wir haben Gas einsparen können, eine Flüssiggas-Infrastruktur als Alternative aufgebaut und andere Energieträger wie Kohle oder Kernkraft noch mal verstärkt eingesetzt. Und der milde Winter war ein Glücksfall. Am Ende zahlen wir aber für den Ausstieg aus der Abhängigkeit gerade auch ganz real einen Preis, denn unsere Energiepreise sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau.

Ersatz für russisches Gas

Aktuell kommt unser Gas vor allem aus Norwegen, Belgien und den Niederlanden. Dabei handelt es sich um Pipelinegas. Kleinere Mengen decken wir über die neuen Flüssiggasterminals im Norden von Deutschland ab. Dort kommt überwiegend Gas aus den USA an. Zudem brauchen wir insgesamt weniger Gas. Mitte August 2023 lagen wir nach den Zahlen der Bundesnetzagentur beispielsweise fast 20 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021.

Und diesen Trend sehen wir auch beim Strommix, also den verschiedenen Quellen aus denen wir Strom erzeugen. Hier haben wir im ersten Halbjahr 2023 nur noch gut zehn Prozent Gas gebraucht. Das ist sichtbar weniger als vor der Energiekrise. Zugelegt haben dafür vor allem die erneuerbaren Energien, sie liegen aktuell bei fast 58 Prozent.

Gasspeicher voller als vor einem Jahr

Die Gasspeicher sind Ende August schon fast vollständig gefüllt. Aktuell liegt der Füllstand im Schnitt bei knapp 94 Prozent, vor einem Jahr waren es 84 Prozent. Wir sind aber auch inzwischen sehr sensibilisiert beim Thema Gasspeicher. Daher sind wir schon mit ganz guten Füllständen aus dem letzten Winter gekommen und haben seitdem durchgehend eingespeichert.

Ausblick auf den kommenden Winter

Zumindest die Versorgungslage ist deutlich entspannter als vor einem Jahr. Aber die Energiewirtschaft kämpft nach wie vor damit, das Defizit auszugleichen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sagt ganz klar: Der Gaslieferstopp war ein gewaltiger Einschnitt für die deutsche Energieversorgung und diesen Ausfall zu ersetzen, war und ist eine riesige Herausforderung.

Für den kommenden Winter sind die Vorzeichen noch mal etwas anders. Die Speicher sind zwar gut voll, aber gleichzeitig haben wir in diesem Winter eben keine Atomkraftwerke mehr am Netz, auch nicht als Reserve. Gleichzeitig soll auch Kohle keine Dauerlösung sein.

Wir werden also im Winter ein Stück weit vom Wetter und auch wieder von Energieimporten abhängig sein. Bleibt also zu hoffen, dass sich zum Beispiel die Stromprobleme in Frankreich aus dem Vorjahr nicht wiederholen.