Original italienisches Bolognese-Rezept

Nudeln mit Bolognese-Sauce gehört zu den beliebtesten Gerichten. Wie das italienische Original "Ragù alla bolognese" zubereitet wird, zeigt uns Paola Tassi aus Bologna - nach ihrem Familienrezept.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Zubereitung: ca. 30 Minuten

Köchelzeit: 5 bis 6 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Paola Tassi

Essenzielle Zutaten:

300 g Gemischtes Hackfleisch vom Rind und Schwein (Schulter oder Bauch)

150 g Schweinebauchspeck

50 g Karotten

50 g Stangensellerie

50 g Zwiebeln

1 Dose passierte Tomaten

3 EL Olivenöl

etwas trockener Weißwein

Optionale Zutaten:

1/8 l Milch

etwas Rinderfonds

Gemüsebrühe

Tomatenmark

Zubereitung

1. Den Stangensellerie, die Tomaten, die Zwiebeln und die Karotten in etwa 3 mm große Würfelchen schneiden. Dadurch, dass die Zutaten so klein geschnitten werden, zerfallen sie beim Kochen und binden später die Soße.

2. Das Gemüse in einer Pfanne mit 3 EL Olivenöl anbraten.

3. Nachdem das Gemüse angebraten ist, das gemischte Hack, sowie den Bauchspeck vom Schwein hinzugeben.

Tipp: Das rohe Hackfleisch sofort nach Zugabe in den Topf salzen. Denn so nimmt das Fleisch das Salz auf, bevor sich durch das Erhitzen die Fleischfasern schließen.

4. Den trockenen Weißwein und die passierten Tomaten hinzugeben. Alternativ geht auch Tomatenmark und Gemüsebrühe.

5. Abschließend nach eigenem Geschmack gut mit Salz und Pfeffer würzen und das Ganze für etwa 5 bis 6 Stunden vor sich hin köcheln lassen.

Hintergrundinfos zur Bolognese-Soße

Das einzige offizielle Bolognese-Rezept ist in der Handelskammer von Bologna hinterlegt - notariell beglaubigt. "Es ist ein einfaches Rezept - einfache Zutaten. Das Geheimnis ist die Zeit", erklärt Dr. Gaia Grandi, Präsidentin der Handelskammer Bologna. Die lange Kochzeit war früher besonders wichtig, weil für das Ragù alla bolognese - wie die Bolognese-Soße in Italien heißt - das Fleisch alter Kühe und Schweine verwendet wurde. "Mit dem Ragù hat man morgens begonnen. Allen Zutaten in einen Topf, langsam umrühren und auf dem Feuer, also auf ganz niedriger Flamme, für mindestens zwei oder drei Stunden langsam köcheln lassen." Zudem sei ein guter trockener Weißwein das Geheimnis einer guten Bolognese-Soße. Es müsse nicht zwingend ein italienischer sein, auch in Deutschland gebe es gute trockene Weißweine.

